Capturan a altos oficiales del Ejército en Ocaña por presunto peculado

Norte de Santander.

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura del teniente coronel Nelson Cuta Silva, comandante del Batallón de Infantería Santander N.° 15, con sede en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, así como del mayor Camilo Bonilla, segundo al mando de esa unidad militar.

De acuerdo con el ente acusador, los oficiales son requeridos por el presunto delito de peculado por apropiación, dentro de un proceso judicial que actualmente avanza en etapa de judicialización, en la cual se determinarán las responsabilidades penales correspondientes.

A través de un comunicado oficial, el Ejército Nacional informó que las capturas hacen parte de una operación adelantada por unidades de Contrainteligencia Militar, en articulación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que permitió la detención de siete militares en servicio activo, entre ellos cuatro oficiales y tres suboficiales, en diferentes regiones del país.

Según la institución, las acciones se desarrollaron “como muestra de transparencia y legitimidad institucional”, y son el resultado de más de siete meses de labores investigativas, en las que se logró establecer la presunta vinculación del personal capturado con “manejos administrativos indebidos y presuntos hechos de corrupción”.

Las capturas se realizaron en las ciudades de Ocaña, Popayán, Pasto, así como en municipios de Cundinamarca, Tolima y en el Fuerte Militar de Larandia, en Caquetá, en cumplimiento de órdenes emitidas por la Fiscalía.

El Ejército Nacional señaló además que los capturados fueron dejados “a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización”, y reiteró su “cero tolerancia frente a actos de corrupción”, asegurando que se iniciaron los procesos disciplinarios y administrativos correspondientes para garantizar el debido proceso y el esclarecimiento de los hechos.

Tanto la Fiscalía como las autoridades militares recalcaron que los implicados gozan del principio de presunción de inocencia, mientras avanzan las actuaciones judiciales.