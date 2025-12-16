Camila Sánchez, la alcaldesa del Mejor Pueblo Turístico del 2025

Murillo, Tolima está ubicado a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar, queda a los pies del Volcán Nevado del Ruiz y es descrito como un lugar de belleza, tranquilidad y de imponencia por Camila Sánchez, alcaldesa del municipio y uno de los 20 personajes del 2025 de Hora20 de Caracol Radio. En diálogo con Diana Calderón, la alcaldesa manifestó que el municipio es ideal para hacer turismo rural y de preservación del ecosistema.

Murillo, también conocido como “La perla del norte”, recibe el nombre por la tranquilidad y paz en el territorio, así como el encuentro con la naturaleza y las comunidades que habitan la zona, una característica que permite experiencias reales, “la visión para Murillo es el turismo sostenible y la mejora continua en todos los procesos en el municipio”.

Sobre la oferta, contó que se puede llegar por dos rutas: Manizales-Murillo y Líbano-Murillo, que es por el plan del Tolima y la ruta que se utiliza viajando desde Bogotá. Habló de una disponibilidad de 1.200 camas en hoteles y hostales para diferentes presupuestos, de una gastronomía amplia donde resalta la trucha como plato principal, “también hay carne de ovejo, un peroducto que demuestra cómo se han guardado las tradiciones y la cultura”.

La alcaldesa finalmente dejó algunas recomendaciones para los visitantes como el uso de ropa abrigada por cuenta de las bajas temperaturas y las nevadas que se han presentado con frecuencia durante los últimos días en la región.