Camila Sánchez, la alcaldesa del Mejor Pueblo Turístico del 2025
Murillo, en Tolima se posiciona como uno de los municipios más atractivos por cuenta de la diversidad de la naturaleza que la rodea y los proyectos de turismo sostenible que hay en la región.
Murillo, Tolima está ubicado a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar, queda a los pies del Volcán Nevado del Ruiz y es descrito como un lugar de belleza, tranquilidad y de imponencia por Camila Sánchez, alcaldesa del municipio y uno de los 20 personajes del 2025 de Hora20 de Caracol Radio. En diálogo con Diana Calderón, la alcaldesa manifestó que el municipio es ideal para hacer turismo rural y de preservación del ecosistema.
Murillo, también conocido como “La perla del norte”, recibe el nombre por la tranquilidad y paz en el territorio, así como el encuentro con la naturaleza y las comunidades que habitan la zona, una característica que permite experiencias reales, “la visión para Murillo es el turismo sostenible y la mejora continua en todos los procesos en el municipio”.
Sobre la oferta, contó que se puede llegar por dos rutas: Manizales-Murillo y Líbano-Murillo, que es por el plan del Tolima y la ruta que se utiliza viajando desde Bogotá. Habló de una disponibilidad de 1.200 camas en hoteles y hostales para diferentes presupuestos, de una gastronomía amplia donde resalta la trucha como plato principal, “también hay carne de ovejo, un peroducto que demuestra cómo se han guardado las tradiciones y la cultura”.
La alcaldesa finalmente dejó algunas recomendaciones para los visitantes como el uso de ropa abrigada por cuenta de las bajas temperaturas y las nevadas que se han presentado con frecuencia durante los últimos días en la región.