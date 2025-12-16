Bogotá cambia la forma de organizar eventos masivos: conozca el nuevo decreto SUGA

Bogotá D.C

Como lo había anunciado el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se estaba trabajando en una reforma al sistema para la realización de eventos SUGA (Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Publico).

Tras meses de trabajo, la Secretaría de Gobierno publicó el decreto 607 de 2025, en el que se establecen los nuevos parámetros para organizar y realizar eventos masivos en la capital.

¿Cuáles son los principales cambios?

1. Ajustes en tiempos

Los tiempos no estaban claramente armonizados entre entidades para dar o no la autorización. Con este nuevo decreto se establecen tiempos obligatorios.

“Ahora los eventos en Bogotá se aprobarán con cinco días de anticipación para que la gente pueda saber con claridad si el evento está aprobado o si no, si deben salir o no hacia el escenario, que no nos vuelva a pasar lo que ya ha sucedido una vez”, aseguró el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

2. Actualización y unificación normativa

Antes, la regulación para la realización de eventos masivos estaba dispersa en varios decretos y ajustes parciales.

Ahora, con el Decreto 607 se actualiza y se unifica toda la normatividad sobre registro, evaluación y autorización de actividades en una sola normativa, alineándose con el Código de Policía, la Gestión del Riesgo, el Decreto Ley 2106 de 2019 (simplificación de trámites) y el Decreto Nacional 1276 de 2020 (artes escénicas).

3. Nuevo enfoque en seguridad humana y gestión del riesgo

Se amplía y se estandariza la exigencia de Planes de Emergencias y Contingencias (PEC) e integra de forma explícita el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de Entidades Públicas y Privadas con un enfoque de precaución.

4. Fortalecimiento de la Ventanilla Única Virtual (SUGA)

Antes, la ventanilla virtual era usada principalmente como un repositorio de documentos.

Con este nuevo decreto, la página del SUGA se convierte en una plataforma articuladora, establece un número único de radicación y se habilita también que la ciudadanía consulte libremente sobre el estado de los eventos.

5. Planes obligatorios más detallados

Anteriormente, algunos planes eran exigidos de forma general. Ahora se regulan de manera explícita y detallada como por ejemplo:

Plan de Seguridad

Plan de Atención Médica y Primeros Auxilios

Plan de Manejo del Entorno

Plan contra Incendios

Plan de Manejo de Tránsito (PMT)

Lineamientos de Gestión Ambiental (LGA)



