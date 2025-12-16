Autoridades logran 11 capturas por chance ilegal en los departamentos de Risaralda y Caldas

Manizales

Las autoridades desmantelaron una banda de chance ilegal que operaba en Caldas y en Risaralda, así lo confirmó el Ejército Nacional. En siete allanamientos dieron con 11 personas vinculadas a esta red ilegal de chance y rifas, denominada Zeus.

El diario La Patria reveló que las investigaciones arrancaron el 4 de abril pasado, cuando el CTI recibió un correo electrónico con denuncia anónima. Se explicaba que en La Dorada y Samaná se dedicaban a la venta de rifas, bonos y chance ilegal.

Los investigadores hablaron con Susuerte para que explicara las afectaciones ocasionadas por esta organización delincuencial, lo mismo que con la Dirección Territorial de Salud de Caldas.

CTI inició las indagaciones, interceptaciones telefónicas, vigilancias, seguimientos, búsquedas en bases de datos para dar con la banda que, al parecer, llevaba seis años en esta ilegalidad en La Dorada, Samaná y Dosquebradas.

Se lograron las órdenes de captura, que se hicieron efectivas este domingo 14 de diciembre, con el apoyo del Batallón San Mateo, en esas 3 poblaciones. Se incautaron no solo de rifas y chances, sino además de armas de fuego y granadas.

Por otro lado, desde la empresa departamental para la salud confirmaron que van 55 capturas por este delito en el 2025 en Caldas, Mariana Gómez.

“El año pasado teníamos 28 capturas y con las recientes capturas de este fin de semana que hicieron las autoridades llevamos 55, el doble del año pasado, un 100 de crecimiento. Nosotros hacemos un trabajo de investigación y análisis de todos aquellos que se dedican a las actividades ilícitas de venta de los juegos ilegales en el departamento, pero quien hace toda la judicialización y quien hace todas las capturas y los procesos en este sentido son las autoridades competentes, en este caso la SIJIN, CTI y la Policía Nacional.” Dijo Gómez