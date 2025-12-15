Paro armado del ELN: Fuerzas Militares reportan 16 hechos en 5 departamentos del país

Las Fuerzas Militares presentaron un balance preliminar del paro armado anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a nivel nacional, en el que se reportaron 16 hechos registrados en cinco departamentos del país.

De acuerdo con la información oficial, durante la jornada se activó una bomba, se registró la quema de dos vehículos y la instalación de siete artefactos explosivos, además de un explosivo con detonante que fue localizado y neutralizado por las autoridades.

El informe también da cuenta de la afectación a un peaje y de cinco actos de proselitismo, situaciones que fueron atendidas mediante el despliegue conjunto de unidades militares y de Policía para proteger a la población e intentar restablecer el orden público.

Frente a este panorama, el general Wharlinton Gualdrón Gualdrón, jefe nacional del Servicio de Policía, aseguró que desde el primer momento la Policía Nacional, en coordinación con las Fuerzas Militares y las autoridades locales, activó todas sus capacidades operativas, preventivas y de inteligencia para garantizar la seguridad, proteger la vida, asegurar la movilidad y mantener el orden público en el territorio nacional.

El alto oficial reiteró la presencia institucional reforzada en vías, centros urbanos, zonas rurales y puntos estratégicos, con el objetivo de prevenir hechos que afecten la tranquilidad ciudadana y neutralizar cualquier intención criminal.

El general Gualdrón hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, verificar la información únicamente a través de canales oficiales y evitar la difusión de rumores o mensajes no confirmados.

Asimismo, pidió atender las indicaciones de las autoridades locales y reportar de inmediato cualquier situación sospechosa a la línea de emergencias 123.

Finalmente, recalcó que el Estado mantiene una respuesta firme frente a las amenazas, subrayando que la intimidación no reemplaza la ley ni el miedo puede imponerse sobre la democracia, y que la seguridad de los colombianos sigue siendo la prioridad.