320 predios de Cenabastos pasan a Prosperidad Social

Cúcuta

El Gobierno Nacional definió que 320 inmuebles de la Central de Abastos de Cúcuta (Cenabastos S.A. en liquidación) estarán al servicio de las comunidades.

Las autoridades del orden nacional informaron que se ha realizado esta transferencia a Prosperidad Social mediante el Decreto 1343 del 10 de diciembre de 2025, para fortalecer la infraestructura pública, dinamizar la economía local y mejorar el acceso a la alimentación en las poblaciones más vulnerables.

Los predios tienen un avalúo de 5.039 millones de pesos. Este valor fue reconocido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como parte del proceso de liquidación de Cenabastos S.A.

La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, expresó que la mayoría de las plazas de mercado son lugares estratégicos en las ciudades y escenarios clave de la economía agropecuaria. “Por eso es muy importante detener la estrategia de privatización que ha permitido que nuestras centrales de abastecimiento terminen convertidas en proyectos inmobiliarios. Asumimos el proceso de liquidación de Cenabastos hace más de dos años, e identificamos estos 320 para que presten un servicio público”, dijo.

De acuerdo con el inventario presentado por la liquidadora, con corte al 31 de agosto de 2025, Cenabastos S.A. tiene 446 inmuebles en proyectos de Cúcuta, Pamplona y Ocaña. De estos, 320 están en la capital nortesantandereana, en el Centro Comercial Comunitario Trigal del Norte, Cenabastos Propiedad Horizontal y la Plaza de Mercado La Nueva Sexta P.H.

Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social, dijo que “con esta decisión del Gobierno Nacional garantizamos que 320 inmuebles que estaban en un proceso de liquidación se destinen a cumplir una función social. Estos bienes fortalecerán la economía popular, el abastecimiento de alimentos y la oferta institucional en Cúcuta, asegurando un uso eficiente de los recursos públicos y un impacto directo en las comunidades”.

Administración y uso social de los inmuebles:

Estos espacios desempeñan un papel esencial en la comercialización de alimentos, el funcionamiento de mercados locales y en la generación de ingresos para pequeños productores y comerciantes, y sirven como punto de conexión entre el campo y la ciudad.

Los bienes mencionados en el decreto se destinarán exclusivamente a programas misionales de Prosperidad Social. La entidad se encargará de su administración y de definir su uso, ya sea mediante su entrega a beneficiarios o como parte de sus programas de economía popular, soberanía alimentaria e inclusión productiva.

La entrega de los inmuebles estará a cargo de la liquidadora, conforme a la normativa vigente y las directrices del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Este proceso culminará en un plazo de seis meses, a partir del 11 de diciembre de 2025.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reconocerá a Cenabastos S.A. en liquidación el valor comercial de los inmuebles transferidos, garantizando el adecuado manejo de los recursos del proceso.