“Tuvimos que salir huyendo”: Denuncian agresión contra una familia en restaurante de San Andrés

Un lamentable hecho quedó registrado en una grabación compartida con La W, donde se ve cómo una familia de turistas se ve obligada a huir de un establecimiento luego de ser atacados por un grupo de personas.

La situación habría ocurrido en Pureza Restaurante, un establecimiento ubicado en San Andrés. Según reveló María, denunciante y quien prefirió reservar su verdadero nombre por seguridad, relató los angustiantes momentos.

“Hicimos la reserva para 20 personas, cuando llegamos al lugar estaban las mesas ordenadas, pero al sentarnos quedamos un poco estrechos porque somos 21. Uno de mis familiares fue a mover una mesa desocupada y cuando el dueño vio que estábamos moviéndola, nos grita”, explicó.

Según la denunciante, el cambio en el orden generó incomodidad y luego de intercambiar palabras, la situación empeoró: “tuvimos que salir huyendo en una mulita porque tanto el dueño, el señor Jeisson Torres, y sus ayudantes, salieron con dos cuchillos”.

En el momento había niños presentes y una adulta mayor también resultó golpeada luego de recibir un golpe con una mesa en medio de la discusión que llegó hasta a las afueras del lugar.

María afirmó que las autoridades no hicieron presencia y al lograr conversar con un patrullero que se encontraba cerca, este le sugirió realizar una denuncia formal que al día de hoy, no se ha realizado.

Vea el video a continuación:

Escuche la denuncia en La W: