The Best FIFA 2025 | Fecha y hora para seguir la ceremonia con los futbolistas colombianos
Hubo más de 16 millones de votos para elegir a los ganadores de las distintas categorías.
Los premios The Best FIFA 2025 se entregarán este martes 16 de diciembre en Doha, Qatar, a partir de las 12:00 p.m. (hora Colombia), y se trasmitirá mediante la página oficial de la FIFA. Se espera que a esta gala asistan 800 invitados, entre ellos el presidente de la FIFA, miembros del Consejo, FIFA Legends, representantes de federaciones y figuras del fútbol mundial.
Entre los nominados se destaca la presencia colombiana tanto en la rama masculina como femenina. En la categoría masculina, Jhon Arias y Kevin Mier figuran entre los 88 jugadores nominados al equipo ideal. Por su parte, en el fútbol femenino, las guardametas Katherine Tapia y Yessica Velásquez, la mediocampista Leicy Santos y la delantera Mayra Ramírez fueron incluidas en la lista de aspirantes al once ideal femenino.
Vale mencionar que se han contabilizado más de 16 millones de votos para elegir a los ganadores de las diferentes categorías: The Best a la Jugadora de la FIFA, The Best al Jugador de la FIFA, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino, The Best a la Guardameta de la FIFA y The Best al Guardameta de la FIFA.
Nominados al equipo ideal masculino
Arqueros
- Alisson Becker (Brasil y Liverpool)
- Yassine Bounou (Marruecos y Al Hilal)
- Diogo Costa (Portugal y Porto)
- Thibaut Courtois (Bélgica y Real Madrid)
- Michele Di Gregorio (Italia y Juventus)
- Gianluigi Donnarumma (Italia y PSG y Man. City)
- Fabio (Brasil y Fluminense)
- John Victor (Brasil, Botafogo y Nottingham)
- Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Argentina y Aston Villa)
- Edouard Mendy (Senegal y Al-Ahli)
- Alex Meret (Italia y Napoli)
- Kevin Mier (Colombia y Cruz Azul)
- Manuel Neuer (Alemania y Bayern Múnich)
- Jan Oblak (Eslovenia y Atlético de Madrid)
- David Raya (España y Arsenal)
- Robert Sánchez (España y Chelsea)
- Unai Simón (España y Athletic Bilbao)
- Yann Sommer (Suiza e Inter de Milán)
- Mile Svilar (Bélgica y Roma)
- Wojciech Szczęsny (Polonia y Barcelona)
- Weverton (Brasil y Palmeiras)
- Ronwen Williams (Sudáfrica y Mamelodi Sundowns)
Volantes
- Jhon Arias (Colombia, Fluminense y Wolves)
- Jude Bellingham (Inglaterra y Real Madrid)
- Moises Caicedo (Ecuador y Chelsea)
- Frenkie de Jong (Países Bajos y Barcelona)
- Bruno Fernandes (Portugal y Man. United)
- Enzo Fernández (Argentina y Chelsea)
- Ryan Gravenberch (Países Bajos y Liverpool)
- Joshua Kimmich (Alemania y Bayern Múnich)
- Alexis Mac Allister (Argentina y Liverpool)
- Scott McTominay (Escocia y Napoli)
- Jamal Musiala (Alemania y Bayern Múnich)
- Joao Neves (Portugal y PSG)
- Ruben Neves (Portugal y Al Hilal)
- Michael Olise (Francia y Bayern Múnich)
- Cole Palmer (Inglaterra y Chelsea)
- Pedro González ‘Pedri’ (España y Barcelona)
- Declan Rice (Inglaterra y Arsenal)
- Fabián Ruíz (España y PSG)
- Bernardo Silva (Portugal y Manchester City)
- Federico Valverde (Uruguay y Real Madrid)
- ‘Vitinha’ (Portugal y PSG)
- Florian Wirtz (Alemania, Leverkusen y Liverpool)
Nominadas al equipo ideal femenino
Arqueras
- Ann-Katrin Berger (Alemania y Gotham, EE. UU.)
- Chen (China y Wuhan, Jiangda)
- Cata Coll (España y Barcelona)
- Zainab Donga (Islas Salomón)
- Mary Earps (Inglaterra y PSG)
- Habiba Emad (Egipto y FC Masar)
- Christiane Endler (Chile y Lyon)
- Nicky Evrard (Bélgica y PSV Eindhoven)
- Hannah Hampton (Inglaterra y Chelsea)
- Cynthia Konlan (Ghana)
- Lorena (Brasil, Gremio y Kansas Current)
- Anna Moorhouse (Inglaterra y Orlando Pride)
- Fideline Ngoy Mudimbi (RD Congo y Mazembe)
- Nicole (Brasil y Corinthians)
- Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Paris FC Y Brighton)
- Sandra Panos (España y Club América)
- Livia Peng (Suiza, Chelsea y Werder Bremen)
- Katherine Tapia (Colombia y Palmeiras)
- Phallon Tullis-Joyce (EE. UU. y Man. United)
- Daphne van Domselaar (Países Bajos y Arsenal)
- Yéssica Velásquez (Colombia y Santa Fe)
- Ayaka Yamashita (Japón y Manchester City)
Volantes
- Filippa Angeldahl (Suecia y Real Madrid)
- Croix Bethune (EE. UU. y Washington Spirit)
- Aitana Bonmati (España y Barcelona)
- Sam Coffey (EE. UU. y Portland Thorns)
- Erin Cuthbert (Escocia y Chelsea)
- Giulia Dragoni (Italia, Roma y Barcelona)
- Manuela Giugliano (Italia y Roma)
- Patricia Guijarro (España y Barcelona)
- Pernille Harder (Dinamarca y Bayern Múnich)
- Yui Hasegawa (Japón y Manchester City)
- Lindsey Heaps (EE. UU. y Lyon)
- Claire Hutton (EE. UU. y Kansas Current)
- Toko Koga (Japón, Feyenoord y Tottenham)
- Frida Maanum (Noruega y Arsenal)
- Sjoeke Nusken (Alemania y Chelsea)
- Ramona Padio (Papúa y Hekari United)
- Claudia Pina (España y Barcelona)
- Guro Reiten (Noruega y Chelsea)
- Geraldine Reuteler (Suiza y Eintracht Frankfurt)
- Leicy Santos (Colombia y Washington Spirit)
- Gaetane Thiney (Francia y Paris FC)
- Keira Walsh (Inglaterra, Barcelona y Chelsea)
Delanteras
- Barbra Banda (Zambia y Orlando Pride)
- Stina Blackstenius (Suecia y Arsenal)
- Jule Brand (Alemania, Wolfsburg y Lyon)
- Klara Buhl (Alemania y Bayern Múnich)
- Mariona Caldentey (España y Arsenal)
- Temwa Chawinga (Malaui y Kansas Current)
- Ghizlane Chebbak (Marruecos y Levante)
- Melchie Dumornay (Haití y Lyon)
- Cristiana Girelli (Italia y Juventus)
- Caroline Graham Hansen (Noruega y Barcelona)
- Amanda Gutierres (Brasil y Palmeiras)
- Lauren James (Inglaterra y Chelsea)
- Ibtissam Jraidi (Marruecos y Al Ahli)
- Chloe Kelly (Inglaterra, Man. City y Arsenal)
- Marta (Brasil y Orlando Pride)
- Sanaa Mssoudy (Marruecos y AS FAR)
- Ewa Pajor (Polonia y Barcelona)
- Alexia Putellas (España y Barcelona)
- Mayra Ramírez (Colombia y Chelsea)
- Alessia Russo (Inglaterra y Arsenal)
- Johanna Rytting Kaneryd (Suecia y Chelsea)
- Wang Shuang (China, Tottenham y Wuhan Jiangda)