Cartagena

Sicarios acribillaron a hombre mientras conducía moto en San Francisco: otra persona está herida

Las primeras hipótesis señalan que se trataría de un ajuste de cuentas

En el barrio San Francisco, sector El Potentísimo, se presentó el homicidio de KEVIN IRIARTE NARVÁEZ, quien tenía 31 años de edad y era de nacionalidad colombiana.

Con base en testimonios preliminares, se establece que el hoy occiso se desplazaba a bordo de una motocicleta junto a otra persona. Dos sicarios se aproximaron al vehículo de dos ruedas y uno de ellos accionó un arma de fuego en repetidas ocasiones, causándole lesiones mortales y el deceso en el lugar. Una segunda persona de 40 años resultó lesionada en el mismo hecho.

Al difunto le figuran tres (3) anotaciones judiciales por diferentes delitos:

  • Hurto, año 2021.
  • Porte ilegal de armas de fuego, año 2019.
  • Homicidio, año 2017.

Funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica a cadáver.

