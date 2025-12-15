Sicarios acribillaron a hombre mientras conducía moto en San Francisco: otra persona está herida

En el barrio San Francisco, sector El Potentísimo, se presentó el homicidio de KEVIN IRIARTE NARVÁEZ, quien tenía 31 años de edad y era de nacionalidad colombiana.

Con base en testimonios preliminares, se establece que el hoy occiso se desplazaba a bordo de una motocicleta junto a otra persona. Dos sicarios se aproximaron al vehículo de dos ruedas y uno de ellos accionó un arma de fuego en repetidas ocasiones, causándole lesiones mortales y el deceso en el lugar. Una segunda persona de 40 años resultó lesionada en el mismo hecho.

Al difunto le figuran tres (3) anotaciones judiciales por diferentes delitos:

Hurto, año 2021.

Porte ilegal de armas de fuego, año 2019.

Homicidio, año 2017.

Funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica a cadáver.