Quince operadores de tres empresas concesionarias fueron exaltados por TransCaribe

TransCaribe, en el marco de la conmemoración de los diez años de operación, condecoró a los cinco mejores operadores de cada una de las empresas concesionarias del sistema, reconociendo su dedicación, compromiso y vocación de servicio.

Los conductores adscritos a Sotramac, Transambiental y Cartagena Complementaria Social de Indias -CCSI- fueron escogidos por sus compañeros y empleadores, para ser exaltados como “Operadores de Excelencia” por su aporte a la operación diaria de TransCaribe, y sus buenas prácticas al frente del volante.

“Quisimos hacer un reconocimiento personalizado a aquellos operadores del sistema de cada una de las empresas. Nuestra intención es que cada uno de ellos reciban este reconocimiento por su labor de calidad y humana. Ellos son nuestra primera línea, quienes reciben diariamente a los usuarios del sistema y los llevan de forma segura a sus destinos. Son agentes transformadores de ciudad, ellos transforman la vida de cada uno de los usuarios que se mueve en TransCaribe”, resaltó Ercilia Barrios Flórez, gerente de TransCaribe.

Erika Heredia Arias, la primera mujer operadora de articulados en Cartagena, hizo parte del grupo de operadores de la empresa Sotramac que fueron condecorados. “Me siento agradecida y afortunada por tan bonito reconocimiento. Esto me motiva a ser más apasionada por lo que hago y servirle a la comunidad”, afirmó.

De Sotramac también fueron condecorados los operadores Juan Santamaría Pájaro, Ermes de Jesús Sermeño Zapata, Víctor Manuel Simancas Mendoza y Edgar Armando Arellano Barrios.

A su vez, Luis Ballestas, adscrito a Cartagena Complementaria Social de Indias CCSI, y reconocido por su trayectoria y aporte al sistema, señaló: “Es un orgullo grande, nuestro esfuerzo ha sido importante. Mi mayor aprendizaje es saber que no solo conduzco un bus, sino que transporto personas que confían en mí y eso me motiva a seguir adelante”.

Además de Ballestas, fueron reconocidos en CCSI los operadores Norfi Antonio Berrocal Julio, Roberto Carlos Cervantes Pacheco, Sandro Flórez Muñoz y Manuel Darío Pérez Carmona.

“Yo vengo del transporte público colectivo, de las busetas, y aquí he podido capacitarme. El mensaje que doy a los compañeros y los usuarios es que practiquemos la empatía y nos pongamos en los zapatos de las demás personas, para no tener conflictos”, expresó a su vez Julián Teherán, conductor de la empresa Transambiental, quien también fue condecorado, junto a sus compañeros Wilmer Contreras Mendoza, Wilman Mendivil Guzmán, Rodrigo Madera Castro y Herlys Enrique Mendivil Garzón.