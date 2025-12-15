Paisaje Cultural Fortificado de Cartagena declarado Bien de Interés Cultural de la Nación

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes entregó la resolución 0659 que declara el Paisaje Cultural Fortificado de Cartagena de Indias como Bien de Interés Cultural (BIC) del ámbito nacional, junto con la adopción de su Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), un instrumento de gestión orientado a garantizar su conservación, uso sostenible y proyección en el tiempo.

Se trata de un paisaje vivo y evolucionado con 43.729 hectáreas conformadas por la bahía, ecosistemas naturales, fortificaciones militares, caminos ancestrales, contextos arqueológicos y prácticas culturales de ocho comunidades locales.

Con la declaratoria también se adoptó el primer Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) para un paisaje cultural, un instrumento de gestión construido con las comunidades e instituciones y que permite la articulación de la normativa nacional con la designación del Puerto, Fortaleza y Conjunto Monumental de Cartagena de Indias como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1984, ampliando el ámbito de protección a la totalidad de la Bahía de Cartagena de Indias y a la Isla de Barú.

“No es un documento lo que estamos entregando hoy acá. Estamos garantizando la memoria, apropiación y difusión de una identidad, y es la identidad caribeña”, aseguró la ministra Yannai Kadamani durante la ceremonia de entrega de la resolución al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.

“Este documento de gestión [El PEMP, Plan Especial de Manejo y Protección] se construyó de manera colaborativa, participativa. ¿Y qué arrojó esta formulación? Que ante todo la comunidad cartagenera lo que quiere es conocer su historia, apropiar su historia a través de expresiones artísticas y culturales. Se da uno cuenta de que quienes lo han mantenido y quieren mantenerlo siguen siendo los artistas, cultores, portadoras y sabedoras, de que a pesar del turismo un poco depredador también han mantenido una armonía para que se conozca la parte fundamental bajo la cual fue creada Cartagena. Y esa es la tradición que sigue viva”, añadió Kadamani.

En el evento también participó la Directora de Patrimonio y Memoria de Minculturas, Mónica Orduña Monsalve, quien resaltó el esfuerzo interinstitucional en apoyo de las comunidades. “Hoy como colombianos tenemos un enorme compromiso ante la UNESCO y es que desde 1984 quedamos inscritos en la lista de patrimonio mundial y desde ese momento asumimos responsabilidades que hoy quedan consolidadas a través de este instrumento de gestión. Sea entonces este el espacio de agradecer a las comunidades que forman parte del paisaje cultural fortificado”.

Por su parte, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay, señaló la importancia de este hito para la ciudad. “Hoy, Cartagena vuelve a dialogar con su historia y lo hace de pie, con la dignidad de una ciudad que sabe quién es, de dónde viene y hacia dónde va. Con esta resolución, el país reconoce que nuestras murallas, baluartes, castillos, no solo son piedras antiguas, son memoria viva, son identidad, son el relato de una ciudad que resistió, que se defendió y que nunca se rindió”.

¿Cómo se logró?

La declaratoria y la expedición del PEMP son el resultado de un proceso de investigación interdisciplinario desarrollado entre 2019 y 2022, que permitió establecer 23 conjuntos arquitectónicos conformados por fortificaciones, hornos y otras estructuras asociadas a los sistemas de producción y defensa de Cartagena de Indias durante el período colonial.

De las 43.729 hectáreas, más de 20.000 corresponden al área continental y otras 23.000 al ámbito marítimo. El paisaje se extiende desde Punta Canoas hasta la isla de Barú, e incluye la Ciénaga de la Virgen, la Bahía de Cartagena y los sistemas de caños y lagunas que históricamente han articulado este territorio.

A este componente monumental se suman 259 bienes muebles inventariados, como cañones, escudos, esculturas y piezas documentales, fundamentales para la comprensión histórica del sistema defensivo.

Asimismo, dentro del paisaje se identifican 10 lugares de memoria, entendidos como espacios donde las comunidades reconocen su historia www.mincultura.gov.co a partir de remanentes físicos, arqueológicos o simbólicos. Aunque algunos han sufrido transformaciones o desapariciones parciales, conservan un alto valor como referentes de la memoria colectiva.

El territorio también alberga 40 lugares con contextos arqueológicos, tanto terrestres como subacuáticos, que permiten comprender el papel estratégico de la bahía como escenario de defensa, intercambio comercial y circulación cultural.

A este patrimonio material se articulan manifestaciones del patrimonio

inmaterial, como la pesca artesanal, la cocina tradicional, la carpintería de ribera y otros oficios, junto con ecosistemas estratégicos de la bahía y sus islas. Esta convergencia convierte al Paisaje Cultural Fortificado en un patrimonio vivo, en diálogo permanente con las comunidades que lo habitan.

La formulación del PEMP ha sido posible gracias al trabajo articulado entre

el Ministerio de las Culturas, la Alcaldía Mayor de Cartagena, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y la Dirección General Marítima (DIMAR), así como a la participación de las comunidades de Manzanillo del Mar, Tierrabomba, Punta Arenas, Caño del Loro, Bocachica, Ararca, Santa Ana y Barú.

Este Plan Especial de Manejo y Protección se constituye como el primer instrumento de gobernanza compartida para un territorio habitado por múltiples comunidades que históricamente se han adaptado a las condiciones naturales, culturales y ambientales de la bahía de Cartagena.