Nueve personas capturadas en operativos de la Policía Metropolitana de Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que durante el fin de semana se logró la captura de 7 personas en flagrancia y 2 mediante orden judicial, por delitos como homicidio, porte ilegal de armas de fuego o municiones, hurto, daño en bien ajeno; entre otros.

Por otra parte, se incautaron, más de 127 armas cortopunzantes, 2 armas de fuego, un arma traumática y la incautación de más de 6 mil gramos de pólvora en las calles de Ibagué.

“En total se realizaron 638 planes de seguridad en prevención del delito y control de personas, además 2 caravanas de seguridad desplegadas en toda la capital tolimense. De estos, se destacan: 203 controles dirigidos al registro de ciudadanos que se transportaban en motocicleta y 161 a vehículos de servicio público”, dijo el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana.

Además, como parte de estas acciones, se verificaron 28.647 antecedentes a personas, 22.451 antecedentes a vehículos y motocicletas, consolidando un control efectivo en toda la jurisdicción.

Por otra parte, se impusieron 180 comparendos soportados en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia (Ley 1801 de 2016), de estas, más de 127 debido a portar armas blancas, 17 por riñas, 15 por consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas y 4 a establecimientos públicos por incumplir con la normatividad vigente.

Por su parte, en la línea de emergencias 123 se atendieron más de 1.285 llamadas, entre las que se destacaron 48 reportes por riña y 32 casos de violencia intrafamiliar.