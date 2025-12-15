El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Millonaria demanda a Colombia: empresa portuguesa exige $USD600 millones por incumplimiento de acuerdo

W Radio conoció que se presentó ante el Tribunal del Banco Mundial una demanda de parte de Energía de Portugal Renovables, ‘EDP Renováveis, contra Colombia.

¿Cuál es la razón de la demanda contra Colombia?

Según la información del Centro para la Disputas del Banco Mundial, por los incumplimientos al acuerdo de inversión que existe para proteger las inversiones, en este caso para dos proyectos, Alfa y Beta, en La Guajira.

Lea también: EDP Renewables abandona definitivamente sus parques eólicos en La Guajira pese a aval de la ANLA

Son 600 millones de dólares los que pide Energía de Portugal Renovables a la República de Colombia.

Cabe recordar que hace un año, en diciembre de 2024, en W Radio se advirtió sobre esa posible demanda.

Escuche la noticia completa aquí:

Play/Pause Millonaria demanda a Colombia: empresa portuguesa exige $USD600 millones por incumplimiento de acuerdo 02:31 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: