Migración Colombia expulsó a dominicano que pretendía viajar a Europa con documentos falsos

Se cumplió la expulsión de un ciudadano de nacionalidad dominicana que había logrado documentarse fraudulentamente como colombiano es una de las primeras acciones concretas de la autoridad migratoria, tras el reciente operativo de las autoridades contra una red de tráfico de migrantes dedicada a falsificar documentos de identidad, presuntamente para facilitar la salida irregular de extranjeros hacia Europa.

Esta semana, las autoridades desarticularon una organización criminal que operaba principalmente en el departamento de Antioquia y que, según la investigación, contaba con la presunta participación de un funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil, quien habría tramitado de manera irregular más de 20 cédulas de ciudadanía.

El fenómeno detectado evidenció que ciudadanos dominicanos se hacían pasar inicialmente por venezolanos y, posteriormente, accedían a documentación colombiana de forma fraudulenta, con la cual podían viajar como nacionales a destinos donde no se les exige visa.

En medio de este contexto investigativo, la Regional Caribe de Migración Colombia, gracias al trabajo de los Oficiales del Grupo de Verificaciones, logró detectar y expulsar del territorio nacional a un ciudadano dominicano que había ingresado a este esquema de suplantación de identidad.

De acuerdo con la entidad, el extranjero suplantó la identidad de José Jhonatan Tuquerres, con la cual tramitó un registro civil y una cédula de ciudadanía en el departamento del Cauca, además de obtener un pasaporte colombiano en la ciudad de Bogotá.

Las alertas se activaron cuando se detectaron inconsistencias en su documentación, justo cuando pretendía salir del país con destino a Europa utilizando estos documentos falsos.

Las investigaciones establecieron que el ciudadano habría pagado cinco millones de pesos a los traficantes por la obtención de la documentación colombiana, convirtiéndose en uno de los beneficiarios directos de la red criminal recientemente desarticulada.

“La detección y expulsión de este ciudadano extranjero es el resultado del trabajo continuo de verificación que adelantamos en todo el territorio nacional. Acciones concretas que impiden que organizaciones criminales sigan vulnerando el sistema de identificación colombiano y frustran el uso de la nacionalidad para cometer delitos transnacionales”, afirmó Gloria Esperanza Arriero López, directora General de Migración Colombia.

La expulsión se llevó a cabo en cumplimiento de las normas migratorias y de seguridad nacional, como parte de las acciones para proteger la integridad del sistema de identificación del país y fortalecer los controles frente al tráfico ilícito de migrantes y la falsificación documental.

Los operativos de verificación que adelanta Migración Colombia, principalmente en hoteles y sitios turísticos concurridos continúan, con el objetivo de detectar y sancionar cualquier irregularidad en registro de extranjeros, documentación falsa, obtenida de forma fraudulenta o personas en situación irregular.