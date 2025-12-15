Leonardo Huerta inscribió su candidatura presidencial: entrego un poco más de 1.000.000 de firmas

El aspirante a la Presidencia de la República Leonardo Huerta entregó hoy ante la Registraduría Nacional del Estado Civil un total de 1.090.790 firmas de respaldo ciudadano, recolectadas a través de su Grupo Significativo de Ciudadanos “Colombia, Una Nueva Historia”.

Huerta fue el primer aspirante en inscribirse por la vía de firmas en el mes de mayo y, durante siete meses, según el recorrió los 32 departamentos del país, liderando un proceso de recolección de firmas.

De los 96 ciudadanos que inicialmente anunciaron su intención de aspirar a la Presidencia por el mecanismo de firmas, solo 16 lograron cumplir con el requisito legal de apoyos válidos.

En este contexto, la entrega realizada hoy posiciona a Colombia, Una Nueva Historia como uno de los pocos movimientos ciudadanos que logró consolidarse con éxito, gracias a un trabajo sostenido en las regiones.

Este resultado fue posible por el despliegue de 52 equipos territoriales de “La Nueva Historia”, que coordinaron voluntariados y jornadas de recolección de firmas en todo el país, conectando directamente con las preocupaciones, esperanzas y sueños de la ciudadanía.

“Hoy empieza una nueva historia para Colombia. Es el momento de 52 millones de personas que quieren ser felices de una vez por todas, porque no se trata de partidos, ni de izquierda ni de derecha; sino de un país unido, donde las diferencias no nos dividan, sino que nos complementen, donde todos tengamos la oportunidad de construir juntos un futuro mejor, una nueva historia”, afirmó Leonardo Huerta