Investigan por la compra irregular de un bus escolar a exalcalde de Anzoátegui, Tolima

Tolima

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exalcalde de Anzoátegui, Tolima, Carlos Hugo Salinas Ruíz (2020-2023), y la exsecretaria general y de Gobierno, Kelly Brillith Velásquez Silva, por presuntas irregularidades en la compra de un bus modelo 2023 destinado al sector educativo.

El órgano de control verificará si los investigados incumplieron el procedimiento obligatorio del Acuerdo Marco de Precios establecido para la escogencia del contratista en este tipo de adquisiciones por parte de las entidades territoriales, lo cual, al parecer, vulneró la legalidad del proceso contractual.

De manera provisional, la entidad calificó las faltas de Salinas Ruíz y Velásquez Silva como gravísimas, a título de culpa grave, por incumplir el deber de cuidado que debían observar en el ejercicio de sus funciones públicas.

La Procuraduría ordenó la recolección y el análisis de pruebas para determinar posibles vulneraciones a los principios de transparencia y responsabilidad en perjuicio de la administración pública.

El exalcalde Salinas ya fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en un proceso penal en el cual se demostró que fraccionó dos contratos para asignarlos de manera directa, evadiendo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía.