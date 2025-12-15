Ibagué y otros municipios del Tolima en alerta por posibles incendios forestales

Tolima

El departamento del Tolima inició la fase de transición entre la temporada invernal y el periodo de altas temperaturas. Esto llevó a que, de acuerdo con los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam), se declararan alertas en seis poblaciones del Tolima por altas probabilidades de incendios.

Se trata de Ataco, Ibagué, Planadas y Roncesvalles, que permanecen en alerta naranja, y Chaparral y Rioblanco, en alerta roja. “El Ideam hoy no tiene alertas hidrológicas ni por deslizamientos, pero sí por incendios de cobertura vegetal, y seguimos muy atentos”, manifestó Andrea Mayorquin, directora de Gestión del Riesgo del Tolima.

A propósito, durante el fin de semana se presentó un incendio forestal en la vereda Villanueva de Planadas, sur del Tolima. “Se pudo controlar este incendio gracias a unas precipitaciones que se presentaron”, acotó la funcionaria.

Sin embargo, todavía se presentan emergencias invernales en el Tolima, como una tormenta eléctrica y un vendaval que dejó varias viviendas destechadas en el municipio de Villahermosa.

“Estamos en una etapa de transición. Por lo general, iniciamos el año con temperaturas muy altas que nos pueden generar incendios de cobertura vegetal, por lo que vamos a tener estos dos contextos”, finalizó Mayorquin.