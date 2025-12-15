GRITFactor: La nueva forma de crear cultura de servicio

GRITFactor, el programa creado por la psicóloga y coach de bienestar Jannina Alvis Zakzuk, celebra un año de expansión y resultados extraordinarios: cinco empresas aliadas, más de 300 colaboradores formados y decenas de historias reales de cambio en hábitos, liderazgo y cultura de servicio.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Un sueño que nació del propósito

GRITFactor surgió como una respuesta a una pregunta profunda: ¿Cómo acompañar a las personas a ser más consistentes, conscientes y humanas en su día a día, dentro y fuera del trabajo?

Inspirada por su experiencia en psicología, servicio al cliente y bienestar, Jannina creó un programa que combina hábitos, propósito y el modelo GRIT (pasión y perseverancia para alcanzar metas significativas). Así nació un entrenamiento que no solo desarrolla habilidades, sino que fortalece la cultura de servicio, la resiliencia y la conexión humana.

Un programa para quienes quieren transformarse… con apoyo tecnológico real y humano

GRITFactor está diseñado para hombres y mujeres del mundo corporativo que buscan mejorar su liderazgo, crear hábitos consistentes, elevar su bienestar, fortalecer sus competencias de servicio y construir relaciones laborales más empáticas y de alto desempeño.

Resultados destacados del 2025

• 300 colaboradores formados en hábitos de servicio y alto rendimiento.

• 50 líderes entrenados en liderazgo consciente y resiliencia.

• Implementación de rutinas diarias de servicio en equipos que hoy reportan mayor consciencia, compromiso y propósito por lo que hacen.

• Creación de comunidades de aprendizaje internas que continúan activas tras finalizar el programa.

GRITFactor integra una plataforma tecnológica sencilla, cercana y accesible para todos, que permite que los colaboradores reciban retos y actividades diarias, accedan a contenidos breves y prácticos, se conecten con una comunidad que genera interacción y aprendizaje colaborativo y así puedan mantener el proceso vivo incluso fuera del horario laboral.

La tecnología se convirtió en un acompañamiento constante, haciendo que el programa sea más dinámico, más personalizado y más cercano a la vida real de los participantes.

GRITFactor se posiciona así como un programa que acompaña, inspira y deja huellas profundas en cada participante y en cada empresa, generando transformación cultural tangible, expresada en testimonios, mejoras de clima laboral y cambios sostenidos en los comportamientos de los equipos.

Una creadora profundamente agradecida

“2025 fue el año en que GRITFactor se convirtió en un movimiento. Ver a 300 personas retomar su poder, reconstruir hábitos, mejorar sus relaciones y conectar con su propósito ha sido uno de los honores más grandes de mi vida. Cada empresa que confió en este proceso me recordó que el servicio es grit en acción. Me siento profundamente orgullosa de lo que construimos juntos y emocionada por seguir expandiendo esta misión en 2026”, expresó Jannina Alvis Zakzuk, sobre este cierre de año.

El camino que sigue

Para 2026, GRITFactor se prepara para llegar a más organizaciones, a través de su plataforma digital de formación y abrir nuevas líneas de entrenamiento para líderes de servicio y bienestar corporativo.