Familias de los Montes de María disfrutaron de Bolívarland

La plaza principal de El Carmen de Bolívar se convirtió en la sede de la diversión para más de 17.000 niños y familias, quienes disfrutaron de la agenda y los shows de ‘Bolívarland es Navidad’, una iniciativa de la Gobernación de Bolívar para promover la unión y el espíritu navideño en los Montes de María.

El Gobernador de Bolívar, Yamil Arana, con el apoyo de la primera Gestora Social, Angélica Salas, materializó este sueño en el que compartieron con las familias montemarianas, quienes vivieron una jornada sin precedentes de juegos, estimulación y diversión.

Los espacios y las atracciones, creadas para el disfrute de todas las generaciones, contaban con inflables gigantes, carritos y trenes; además estaba el taller de los duendes, para escribirle una carta a Papá Noel; la aldea de los colores, donde creaban envolturas de regalos; la piscina de Santa; hornea galletas con Mama Noel, entre otros.

“Fueron cuatro días dedicados a crear recuerdos felices y valiosos para los niños y niñas bolivarenses, para demostrarles que en su tierra se puede vivir una navidad creativa, colorida y divertida. Me hace feliz verlos emocionados con Santa y todos los personajes que llevamos, pero sobre todo, que recuerden que la unión es la verdadera magia de la Navidad”, señaló Yamil Arana, gobernador de Bolívar.

Hoy, durante el cierre del evento, miles de familias disfrutaron de espacios pensados para todos los miembros, fomentando la integración y la unidad con la comunidad.

“Bolívarland es Navidad propició valiosos encuentros y nos confirma la importancia de conectar a las nuevas generaciones con la diversión y la tradición navideña, promoviendo lo verdaderamente importante: la familia, el amor y la unión”, señaló Angélica Salas, primera Gestora Social de Bolívar.