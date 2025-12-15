En Duitama, autoridades logran la desarticulación de “Los Moscos”, “Los Primos” y “Los Mercenarios”.

En el marco de las acciones de seguridad y control adelantadas en el municipio de Duitama, las autoridades lograron la desarticulación del grupo de delincuencia común organizada conocido como “Los Moscos”, dedicado al hurto a residencias.

El procedimiento se realizó el 1 de diciembre de 2025, mediante la ejecución de dos capturas por orden judicial, por los delitos de hurto calificado y agravado, así como secuestro. Las detenciones se llevaron a cabo en cumplimiento de una circular azul de Interpol.

Según las investigaciones, los capturados harían parte de esta estructura criminal que operaba en Duitama, afectando la seguridad y tranquilidad de la comunidad a través de reiterados hurtos a viviendas.

Durante el operativo, fue incautado un teléfono celular, el cual será clave dentro del proceso investigativo y judicial que se adelanta en contra de los detenidos.

Cinco capturados en Duitama por tráfico de estupefacientes, pertenecientes a “Los Primos”

En el marco de las acciones operativas y de investigación contra el tráfico de estupefacientes, la Policía Nacional logró la desarticulación de un grupo de delincuencia común organizada dedicado a la comercialización de sustancias ilícitas en el municipio de Duitama.

La operación se desarrolló el 10 de diciembre de 2025, mediante la ejecución de seis diligencias de registro y allanamiento, que permitieron la captura por orden judicial de cinco personas, presuntas integrantes de esta estructura criminal.

Durante el procedimiento fueron incautados tres teléfonos celulares, los cuales serán utilizados como elementos materiales probatorios dentro del proceso investigativo y judicial.

De acuerdo con las investigaciones, este grupo delictivo ejercía su accionar en Duitama, afectando la seguridad y la convivencia ciudadana a través del tráfico de estupefacientes.

Golpe al hurto a personas: desarticulado grupo delincuencial “Los Mercenarios”

En desarrollo de acciones investigativas contra el delito de hurto, la Policía Nacional logró la desarticulación de un grupo de delincuencia común organizada dedicado al hurto a personas en el municipio de Duitama.

La operación se realizó el 2 de diciembre de 2025, mediante diligencias de registro y allanamiento ejecutadas de manera simultánea en los municipios de Duitama y Sogamoso, en el departamento de Boyacá, e Ibagué, en el Tolima. Como resultado, se logró la captura por orden judicial de seis personas por el delito de hurto calificado y agravado.

Durante el procedimiento fueron incautados 85 millones de pesos en efectivo, dos armas de fuego y seis teléfonos celulares, elementos que serán fundamentales dentro del proceso investigativo y judicial en curso.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados integraban una estructura criminal que afectaba la seguridad ciudadana mediante la comisión de hurtos a personas, generando temor e inseguridad en la comunidad.