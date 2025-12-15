Elecciones 2026: Juan Guillermo Zuluaga anunció su apoyo a la campaña de Abelardo de la Espriella

Colombia

El exgobernador del Meta y exprecandidato presidencial, Juan Guillermo Zuluaga, quien hacía parte de la coalición de la Fuerza de las Regiones durante este lunes 15 de diciembre anuncio su apoyo a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

¿Qué dijo Juan Guillermo Zuluaga sobre Abelardo de la Espriella?

“Nuestro país está en riesgo de seguir bajo el mando de las estructuras criminales que se tomaron el territorio nacional, bajo el amparo del actual Gobierno. Esa amenaza es una realidad y hoy tienen candidato con el rótulo de las Farc y toda esa caterva de criminales que tanto daño han hecho. Por eso he tomado la decisión de acompañar una candidatura que representa firmeza en la defensa de los valores democráticos, empezando por la seguridad. SIN MIEDO.” aseguró Zuluaga.

¿Qué respondió Abelardo de la Espriella?

El aspirante presidencial, Abelardo de la Espriella, por medio de su cuenta de X le respondió el apoyo a Zuluaga.

“Bienvenido a la manada este tigre del Llano: Juan Guillermo Zuluaga.

La UNIDAD para salvar la Patria es una realidad.

¡Firme por La Patria!"

Juan Guillermo Zuluaga confirma que no aspirará al Congreso de la República en el 2026

Luego de que Zuluaga declinara su aspiración presidencial una de las opciones que se barajaba es que el exgobernador pudiera aspirar al senado. En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Zuluaga indicó que este ya no será el camino para él.

“Yo creo que ahora lo más importante es contribuir a generar un proceso de unidad en torno a una candidatura presidencial que sea viable y pueda enfrentar el proyecto del candidato que les gusta tanto a los criminales, a las FARC y a los bandidos y yo creo que yo puedo desempeñar un mejor papel ayudando a hacer ese proceso de unidad”, indicó el exprecandidato presidencial.