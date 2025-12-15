Diez accidentes de tránsito y dieciséis personas heridas durante el fin de semana en Ibagué

Ibagué

Las autoridades de tránsito adelantaron durante el segundo fin de semana del mes de diciembre distintos puestos de control en puntos estratégicos de la ciudad, enfocados en la prevención de conductas que ponen en riesgo la seguridad vial.

Como resultados las autoridades de tránsito impusieron 150 órdenes de comparendo, de las cuales 11 corresponden a conductores sorprendidos bajo los efectos del alcohol.

“De las infracciones que se presentaron en la ciudad, las más recurrentes fueron la conducción en estado de embriaguez, la falta de documentación vigente y el transporte informal”, dijo Giovanny Posada, director Operativo de la Secretaría de Movilidad.

Durante el mismo periodo, se registraron 10 accidentes de tránsito, que dejaron 16 personas lesionadas, cifras que refuerzan la importancia de continuar con estas acciones preventivas.

La capital del Tolima completa más de un mes sin siniestros viales con víctimas fatales confirmó el secretario de Movilidad, Ricardo Fabián Rodríguez, al referirse al control en las vías durante la temporada de fin de año.