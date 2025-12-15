Crisis en hospitales de Norte de Santander genera alerta por atención en temporada decembrina

Norte de Sanrtander.

La crisis que atraviesan los centros médicos de Norte de Santander mantiene en alerta al sector salud, especialmente en esta temporada decembrina, cuando aumentan los casos de urgencias asociadas a quemaduras e intoxicaciones.

Juan Bitar, director del Instituto Departamental de Salud (IDS), explicó en Caracol Radio que ya se emitieron directrices a hospitales públicos y clínicas privadas para garantizar la atención inmediata de los casos urgentes.

“Hemos dado directrices a todos los hospitales y a las clínicas, porque las alertas son para todos, de atención inmediata a los casos de quemaduras y de notificación obligatoria”, señaló.

El funcionario reconoció que actualmente los centros asistenciales se encuentran con alta ocupación.

“Los hospitales y clínicas están bastante saturados, todos conocemos la situación de la nueva EPS”, indicó, al tiempo que explicó que la semana pasada se adelantó un trabajo con esta entidad para lograr concertaciones de pago que permitan aliviar la crisis financiera.

Sin embargo, Bitar advirtió que aún persisten restricciones en algunos servicios, aunque recalcó que las urgencias no pueden ser negadas.

“Todo lo que tenga que ver con urgencias se debe aceptar y notificar de inmediato, sobre todo en casos de quemaduras por pólvora, por fósforo blanco o por intoxicaciones por metanol”, enfatizó.

Desde el Instituto Departamental de Salud se reiteró el llamado a los centros médicos para priorizar la atención oportuna durante esta época, teniendo en cuenta el incremento de riesgos propios de la temporada decembrina y la presión que enfrenta el sistema de salud en el departamento.