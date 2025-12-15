Cali

Conozca los sectores de Cali y Yumbo que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy lunes 15

EMCALI realizará mantenimiento integral en varios puntos de la ciudad para mejorar sus servicios

Esteban Herrera

Hoy lunes 15 de diciembre se adelantan labores de reparación, modernización y mantenimiento en diferentes sectores de la ciudad, en los sistemas de acueducto, energía, y alcantarillado.

ACUEDUCTO

Reparaciones:

Belén

Calle 3 # 37 - 10

Unión de Vivienda Popular

Carrera 41 H # 40 - 81

Guillermo Valencia

Carrera 5 N con calle 45 A

ENERGÍA

Modernización de la Red. Se llevarán a cabo las siguientes maniobras:

Cambio de 7 postes de concreto de 8 metros, que soportan las líneas de baja tensión en el circuito Calle 19, a la altura de la calle 72 I con carrera 26 I, en el barrio Ricardo Balcázar.

Durante el desarrollo de esta actividad, el servicio de energía estará suspendido entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Instalación de cable ecológico:

En el Circuito Las Cruces, en la diagonal 18 con transversal 7, hasta la carrera 18 A con calle 5, en el sector de Las Américas, en el Municipio de Yumbo.

Suspensión temporal del servicio desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

ALUMBRADO PÚBLICO

Se realizará reparación de:

•⁠ ⁠42 luminarias en Valle del Lili.

•⁠ ⁠21 luminarias en El Caney.

•⁠ ⁠19 luminarias en El Ingenio.

•⁠ ⁠11 luminarias en Ciudadela Comfandi.

•⁠ ⁠11 luminarias en la Urbanización San Joaquín.

•⁠ ⁠11 luminarias en Ciudad Córdoba.

•⁠ ⁠9 luminarias en El Troncal.

ALCANTARILLADO

Continuará con el mantenimiento y la reconstrucción de sumideros deteriorados en Autopista Sur Oriental, en la diagonal 23 con 12.

Recomendaciones de EMCALI para una Navidad segura:

  • No saturar los tomacorrientes con varias conexiones.
  • Utilizar cinta aislante para sellar los empalmes eléctricos en las conexiones de las luces que se instalan en los árboles navideños, ventanas, puertas y pesebres.
  • No manipular los cables de media y baja tensión que están en los postes por tratar de realizar conexiones en las cuadras o pesebres en zonas peatonales.
  • Apaga las luces navideñas durante la madrugada: Considera usar temporizadores para un encendido y apagado automático

