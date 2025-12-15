Conozca los sectores de Cali y Yumbo que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy lunes 15
EMCALI realizará mantenimiento integral en varios puntos de la ciudad para mejorar sus servicios
Hoy lunes 15 de diciembre se adelantan labores de reparación, modernización y mantenimiento en diferentes sectores de la ciudad, en los sistemas de acueducto, energía, y alcantarillado.
ACUEDUCTO
Reparaciones:
Belén
Calle 3 # 37 - 10
Unión de Vivienda Popular
Carrera 41 H # 40 - 81
Guillermo Valencia
Carrera 5 N con calle 45 A
ENERGÍA
Modernización de la Red. Se llevarán a cabo las siguientes maniobras:
Cambio de 7 postes de concreto de 8 metros, que soportan las líneas de baja tensión en el circuito Calle 19, a la altura de la calle 72 I con carrera 26 I, en el barrio Ricardo Balcázar.
Durante el desarrollo de esta actividad, el servicio de energía estará suspendido entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.
Instalación de cable ecológico:
En el Circuito Las Cruces, en la diagonal 18 con transversal 7, hasta la carrera 18 A con calle 5, en el sector de Las Américas, en el Municipio de Yumbo.
Suspensión temporal del servicio desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
ALUMBRADO PÚBLICO
Se realizará reparación de:
• 42 luminarias en Valle del Lili.
• 21 luminarias en El Caney.
• 19 luminarias en El Ingenio.
• 11 luminarias en Ciudadela Comfandi.
• 11 luminarias en la Urbanización San Joaquín.
• 11 luminarias en Ciudad Córdoba.
• 9 luminarias en El Troncal.
ALCANTARILLADO
Continuará con el mantenimiento y la reconstrucción de sumideros deteriorados en Autopista Sur Oriental, en la diagonal 23 con 12.
Recomendaciones de EMCALI para una Navidad segura:
- No saturar los tomacorrientes con varias conexiones.
- Utilizar cinta aislante para sellar los empalmes eléctricos en las conexiones de las luces que se instalan en los árboles navideños, ventanas, puertas y pesebres.
- No manipular los cables de media y baja tensión que están en los postes por tratar de realizar conexiones en las cuadras o pesebres en zonas peatonales.
- Apaga las luces navideñas durante la madrugada: Considera usar temporizadores para un encendido y apagado automático