Conozca los sectores de Cali y Yumbo que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy lunes 15

Hoy lunes 15 de diciembre se adelantan labores de reparación, modernización y mantenimiento en diferentes sectores de la ciudad, en los sistemas de acueducto, energía, y alcantarillado.

ACUEDUCTO

Reparaciones:

Belén

Calle 3 # 37 - 10

Unión de Vivienda Popular

Carrera 41 H # 40 - 81

Guillermo Valencia

Carrera 5 N con calle 45 A

ENERGÍA

Modernización de la Red. Se llevarán a cabo las siguientes maniobras:

Cambio de 7 postes de concreto de 8 metros, que soportan las líneas de baja tensión en el circuito Calle 19, a la altura de la calle 72 I con carrera 26 I, en el barrio Ricardo Balcázar.

Durante el desarrollo de esta actividad, el servicio de energía estará suspendido entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Instalación de cable ecológico:

En el Circuito Las Cruces, en la diagonal 18 con transversal 7, hasta la carrera 18 A con calle 5, en el sector de Las Américas, en el Municipio de Yumbo.

Suspensión temporal del servicio desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

ALUMBRADO PÚBLICO

Se realizará reparación de:

•⁠ ⁠42 luminarias en Valle del Lili.

•⁠ ⁠21 luminarias en El Caney.

•⁠ ⁠19 luminarias en El Ingenio.

•⁠ ⁠11 luminarias en Ciudadela Comfandi.

•⁠ ⁠11 luminarias en la Urbanización San Joaquín.

•⁠ ⁠11 luminarias en Ciudad Córdoba.

•⁠ ⁠9 luminarias en El Troncal.

ALCANTARILLADO

Continuará con el mantenimiento y la reconstrucción de sumideros deteriorados en Autopista Sur Oriental, en la diagonal 23 con 12.

