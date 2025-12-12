Buenaventura, Buga, Florida, y Tuluá, con mayor número de quemados por pólvora en este diciembre

Gobierno del Valle pide a las autoridades de cada municipio acatar el decreto en el que se pide a los alcaldes adoptar medidas para prohibir la producción, comercialización, almacenamiento y manipulación de pólvora.

En apenas 12 días de este mes de diciembre de 2025, el mayor número de casos de personas lesionadas por el uso indebdio de pólvora, se concentra en los municipios de Buenaventura, Buga, Florida, y Tuluá.

“Estamos apenas empezando la temporada y ya van 29 personas quemadas, así que la recomendación sigue siendo: por favor estar atento a no exponerse a la quema de pólvora, si deciden hacerlo que sea en manos de expertos y por favor alejar los niños”, indicó la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes.

En el Valle se reportan ocho niños y tres niñas con lesiones por pólvora.

“No hay motivo ni razón para que menores de edad sean víctimas de los efectos nocivos de la pólvora”, anotó Lesmes.

La Gobernación del Valle del Cauca tiene habilitado en el Observatorio de Salud, el tablero de vigilancia intensificada de lesiones por pólvora donde se puede consultar en tiempo real el reporte de los mismos. Asimismo, se puede reportar los animales afectados por el uso de estos artefactos en el formulario web.

Animales afectados

A la fecha, se han reportado 10 animales desaparecidos o lesionados por pólvora en el departamento.

“Si a usted se le pierde su animal, o si encuentra un animalito perdido reportelo para tratar que el daño a las mascotas y animales silvestres sea menor, ellos resultan ser los más afectados con el uso de pólvora”, aseveró la Secretaria de Salud del Valle.

Tres animales silvestres murieron por la pólvora en Cali.

Un murciélago, un mono y una zarigüeya, fueron reportados a la campaña De Regreso a Casa de Conexión Animal como fallecidos por la pólvora sonora, reveló Patricia Dosman, directora de Conexión Animal @RCAnimal