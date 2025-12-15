Conflicto en el Catatumbo sigue provocando desplazamientos hacia Cúcuta

Cúcuta.

El conflicto armado en la región del Catatumbo sigue generando desplazamientos forzados hacia la ciudad de Cúcuta, situación que mantiene en alerta a las autoridades y a las organizaciones de atención a víctimas en la capital del departamento.

Digna Rosa Ortega, miembro de la Mesa de Víctimas de Cúcuta, aseguró a Caracol Radio que, desde el 16 de enero, cuando se declaró la emergencia en la ciudad, han podido evidenciar de primera mano la gravedad de la situación.

“Hemos vivido en carne propia lo que han tenido que padecer las personas que llegan del Catatumbo a Cúcuta”, afirmó.

La representante destacó el acompañamiento institucional y humanitario que se ha brindado desde el inicio de la emergencia.

“Agradezco a la Alcaldía de Cúcuta, que desde el primer momento ha estado presente, y a todas las organizaciones cooperantes que han apoyado este proceso”, señaló Ortega.

No obstante, advirtió que el panorama sigue siendo complejo, ya que el flujo de población desplazada no se ha detenido.

“Cada día siguen llegando más personas, se continúan registrando declaraciones en la Personería y se siguen entregando ayudas, pero tampoco es una situación fácil”, expresó.

Desde la Mesa de Víctimas se reiteró que la persistencia del conflicto armado en el Catatumbo continúa trasladando sus efectos a Cúcuta, lo que hace necesario mantener y fortalecer la atención humanitaria y el acompañamiento institucional a las familias desplazadas.