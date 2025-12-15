Con detonaciones controladas autoridades avanzan en la desactivación de explosivos en Cúcuta

Cúcuta

Las autoridades avanzan en las acciones preventivas para proteger a la población civil en Cúcuta del segundo día de paro armado, donde los ciudadanos se levantaron encontrando artefactos explosivos en varios sectores.

Unidades antiexplosivos del Ejército Nacional han avanzado en lograr la neutralización de dos de los seis elementos abandonados y que han sido detonados de manera controlada por el anillo vial.

Así mismo se mantiene la alerta teniendo en cuenta la declaratoria de esa guerrilla que compromete la movilidad, objetivos representados en sectores económicos e intimidación a la población civil.

En Cúcuta la ciudadanía ha expresado su preocupación por las restricciones y alertas que se han generado sobre las vías nacionales y algunos sectores donde ese grupo ilegal ha abandonado artefactos.

La fuerza pública ha extremado los controles para evitar acciones terroristas sobre esta región del oriente colombiano.