“Chile busca un Estado que resuelva los problemas”: excanciller sobre victoria de José Antonio Kast

El excanciller y exministro de Estado de Chile, Teodoro Ribera, habló en La W sobre la victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales del pasado domingo, una victoria con un margen de casi 20 puntos sobre su rival, Jeanette Jara, la candidata del actual mandatario de izquierdas, Gabriel Boric.

“Chile ha tenido, en estos últimos años, cambios políticos relevantes”, dijo Ribera. La izquierda y la derecha se han alternado el poder desde 2006 hasta la actualidad. El excanciller resaltó la alta participación y la efectividad del sistema electoral, teniendo en cuenta que a las dos horas de haber finalizado la votación ya se conocían los resultados, los cuales que nadie cuestionó.

“La diferencia fue de 17 puntos, marcados principalmente porque en Chile ha surgido en los últimos años una clase media que busca un Estado que le resuelva los problemas y que le dé protección”, afirmó el exministro de Relaciones Exteriores, añadiendo que “uno de los problemas que siente hoy en día la gente es una inseguridad que antes no se conocía”, acompañada de una “inseguridad económica, jurídica y el deseo de la gente de tener un cambio”. Todo esto derivó en la victoria de José Antonio Kast en su tercer intento en llegar al Palacio de La Moneda.

Los tres temas que más le preocupan a la ciudadanía chilena son la inseguridad, la economía y la migración. Sobre esto último, el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile explicó que “se ha planteado un control más efectivo por la frontera” por parte de varios sectores políticos, no solo por la derecha, lo que da a entender que es un problema latente en todos los sectores sociales de Chile.

“Pensemos que Bolivia y Chile tienen una frontera de 850 kilómetros, es una frontera muy porosa. Permite que la gente ingrese a Chile sin que las autoridades” se den cuenta, indicó Ribera. “Lo que vamos a vivir ahora es un proceso de mucho mayor control de la frontera y de las identidades” de quienes la crucen. Según el excanciller, Chile vio un éxodo de migrantes irregulares días antes de las elecciones.

Gobernabilidad con el Congreso

Teniendo en cuenta que la derecha no tiene la mayoría en ambas cámaras del Congreso, José Antonio Kast “va a tener que negociar, como han hecho otros presidentes de Chile”, con el legislativo chileno para poder llevar a cabo sus propuestas. “El tema de la inseguridad es un tema que lo acompaña, es una percepción profunda, el gobierno va a tener que responder. Me imagino que también habrá medidas de control interno que van a desincentivar el ingreso migratorio irregular”, aseveró.

Chile, una estructura democrática ejemplar

El excanciller también comentó sobre la llamada telefónica entre el actual presidente, Gabriel Boric, y el candidato electo, José Antonio Kast, una conversación que ha sido ejemplo mundial de democracia.

“Con el transcurso de los años se fueron construyendo costumbres. Desde la década 1930, las Fuerzas Armadas son la única autoridad que resguarda los lugares de votación”, resaltó Teodoro Ribera. Todas estas costumbres y prácticas resultaron en la estructura democrática que Chile vive hoy en día.

Por otra parte, también destacó la efectividad a la hora de entregar los resultados, los cuales no fueron cuestionados por ningún sector. Además, celebró la actitud de la izquierda gobernante: “la candidata derrotada, en este caso Jeanette Jara, fue a visitar a Kast a su comando electoral, le deseó lo mejor y lo felicitó. Finalmente, el presidente de la República lo llamó por teléfono, lo saludó y lo invitó a reunirse en La Moneda para conversar sobre el traspaso de poder. Son prácticas que se han ido construyendo y que introducen un factor de credibilidad al sistema y de respeto recíproco”.

¿La derecha se toma Latinoamérica?

Cuando el presidente Boric ganó las elecciones de 2021, se hablaba de una nueva ola rosa. Hoy en día, el mapa político en América Latina se está inclinando hacia la derecha. “Hay una tendencia en Latinoamérica. Los últimos gobiernos han sido de derechas. Lo que es sorprendente (en Chile) es la gran diferencia electoral de 17 puntos entre Kast y Jara. Es una diferencia muy notable, lo que da a entender que la gente busca cambios rápidos y profundos”, apuntó el exministro de Estado.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause “Chile busca un Estado que resuelva los problemas”: excanciller sobre victoria de José Antonio Kast 08:17 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: