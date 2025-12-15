Autoridades piden refuerzo urgente de seguridad para el área metropolitana de Cúcuta

Cúcuta.

La compleja situación de seguridad en el área metropolitana de Cúcuta volvió a encender las alarmas de las autoridades regionales, que solicitaron al gobierno nacional una atención especial y acciones concretas para enfrentar el aumento de homicidios y la presencia de estructuras criminales.

Así lo manifestó el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, tras una reunión con representantes del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, en la que se revisaron los indicadores de seguridad del departamento.

El mandatario explicó que, aunque algunos delitos han mostrado una disminución, el incremento de los homicidios genera una profunda preocupación para las autoridades y la ciudadanía.

Villamizar indicó que, como respuesta a este panorama, desde el gobierno nacional se anunciaron medidas de refuerzo institucional.

Entre ellas, la llegada de 304 nuevos policías especializados que serán asignados tanto a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DENOR) como a la Policía Metropolitana de Cúcuta, con el objetivo de fortalecer las acciones contra la delincuencia, los grupos criminales y las estructuras dedicadas al microtráfico.

El gobernador insistió en que la situación del área metropolitana requiere un acompañamiento permanente del nivel central, debido a su complejidad y a los factores que inciden en la dinámica delictiva de la región, reiterando que la prioridad es garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes de Cúcuta y los municipios aledaños.