Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena aumentó cifra de pasajeros en noviembre

El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez cerró noviembre con un balance positivo en su operación aérea.

Durante este mes, se movilizaron 639.472 pasajeros, lo que representa un incremento del 5% respecto a 2024 y del 1,8 % frente a octubre. Con este comportamiento, la terminal completa 7.050.441 pasajeros entre enero y noviembre, un crecimiento anual de 3%.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El aumento estuvo impulsado por el buen desempeño de las rutas internacionales, que crecieron 5%, y por el dinamismo del tráfico nacional, que subió 2,6 %.

En total, se registraron 3.731 operaciones nacionales y 982 internacionales, un comportamiento asociado a la temporada de Fiestas de Independencia y al inicio de la temporada alta de fin de año. Solo entre el 7 y el 17 de noviembre, durante las celebraciones de la ciudad de Cartagena, se movilizaron 230.483 pasajeros, un 6,7 % más que en el mismo periodo de 2024.

La conectividad fue otro factor clave en el desempeño del mes. A finales de octubre se inauguró la ruta estacional Katowice–Cartagena, operada por World2Fly, que fortalece la llegada de viajeros desde Europa del Este. También se reactivaron las rutas estacionales de Air Canada hacia Toronto y Montreal. Con estas conexiones, Cartagena continúa posicionándose como un destino estratégico para el turismo internacional.

“Las cifras de noviembre demuestran la solidez del aeropuerto y la confianza de los viajeros y aerolíneas en Cartagena. Nuestro compromiso es seguir ampliando la conectividad, fortalecer la operación y garantizar un servicio con los más altos estándares. La reciente certificación como Aeródromo Internacional otorgada por la Aerocivil respalda ese esfuerzo”, señaló el Gerente General del aeropuerto Carlos Cuartas.

El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez mantiene su posición como el tercer aeropuerto con mayor tráfico de pasajeros en el país. Para la temporada de fin de año se estima cerrar con una cifra de 7.8 millones de pasajeros, superando la operación de los últimos años.

Para responder a esta demanda y escuchando a nuestros usuarios, en los próximos días, el Aeropuerto pondrá a disposición mejoras en la infraestructura previas al proyecto de modernización con el fin de mitigar la saturación en sala nacional y en la climatización de la terminal.

“Las adecuaciones que adelantamos hacen parte del proceso de modernización del aeropuerto. Nuestra expectativa es iniciar las obras mayores el próximo año, de manera que Cartagena pueda responder de forma más eficiente y oportuna al crecimiento sostenido en la movilización de pasajeros”, agregó Christian Carrazana, Gerente Aeropuerto.