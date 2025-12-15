108 Nuevos policías llegaron a Bolívar para reforzar estrategia de seguridad

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y la tranquilidad en todo el territorio, 108 nuevos policías, hombres y mujeres provenientes de distintas regiones del país, llegaron al departamento de Bolívar para reforzar las labores de patrullaje, vigilancia y control, especialmente en los Montes de María y en el sur del departamento.

Este importante refuerzo, gestionado por el gobernador Yamil Arana Padauí ante el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa, permitirá ampliar la presencia institucional en los 34 municipios y 7 corregimientos que integran el Comando de Policía de Bolívar (Debol), contribuyendo a la prevención del delito y al mantenimiento del orden público.

El primer grupo de uniformados será desplegado estratégicamente en los municipios de El Peñón, Regidor, Norosí, Tiquisio, Altos del Rosario, Barranco de Loba, San Martín de Loba, Hatillo de Loba, Montecristo, San Jacinto del Cauca, Pinillos, Marialabaja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, El Carmen de Bolívar, Zambrano, Córdoba y El Guamo, territorios priorizados dentro de la estrategia de seguridad departamental.

El gobernador Yamil Arana Padauí destacó que este avance es el resultado de un trabajo articulado y permanente con la Fuerza Pública y el Gobierno Nacional.

“Estos resultados son producto de un trabajo serio y coordinado con la Policía Nacional, la Armada de Colombia y el Ejército Nacional, así como del compromiso asumido por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, durante los consejos de seguridad. En Bolívar estamos actuando de manera integral para garantizar el orden, la tranquilidad y la protección de nuestras comunidades”, afirmó el mandatario.

Arana Padauí reiteró que la llegada de este nuevo personal refleja la confianza del Gobierno Nacional en el departamento y el compromiso de su administración con el fortalecimiento de la seguridad.

“Seguimos aumentando el pie de fuerza, fortaleciendo capacidades y acompañando a nuestras autoridades locales. Hemos entregado vehículos, tecnología, chalecos antibalas y todo lo necesario para el bienestar de nuestros policías, lo que se traduce en mejores resultados operativos. La Gobernación es la casa de nuestros policías”, agregó.

Por su parte, el comandante de la Policía de Bolívar, coronel Alejandro Reyes Ramírez, presentó formalmente a los 108 uniformados y resaltó su formación y disposición de servicio.

“Son policías con una excelente preparación, comprometidos con garantizar la seguridad, mantener el orden y apoyar de manera permanente a las comunidades del departamento”, precisó el oficial.

La Gobernación de Bolívar continuará impulsando estrategias integrales de seguridad en coordinación con la Policía Nacional, la Armada de Colombia y el Ejército Nacional, priorizando la y presencia permanente en los territorios y promoviendo acciones que impacten positivamente la calidad de vida de los bolivarenses.