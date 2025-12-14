Yair Rodríguez: Colombiano reconocido en concurso gastronómico en Londres con sabores del Caribe

La gastronomía del Caribe colombiano fue protagonista en Londres, luego de que Yair Rodríguez Pérez obtuviera el primer lugar en la primera edición del Concurso Internacional Gastronómico, realizado en el marco de la cuarta edición del Día del Emigrante.

El evento resaltaba la riqueza cultural y culinaria de las comunidades latinoamericanas que viven en el Reino Unido, convirtiéndose en un espacio de encuentro entre tradición, memoria e identidad.

Yair Rodríguez, quien vive en Londres junto a su esposa Lesli Suárez y sus hijos, se llevó el reconocimiento con “Amerindio”, un plato inspirado en los sabores tradicionales del Caribe colombiano. La preparación combinó arroz con coco, carne de ternera guisada, verduras y patacones, como un homenaje a su abuela, y a su familia.