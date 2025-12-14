Once agentes de tránsito han sido agredidos por conductores en las vías de Ibagué

Ibagué

Las autoridades de Ibagué están preocupadas por el incremento de agresiones contra agentes de tránsito por parte de conductores infractores en las vías de la capital del Tolima.

Según Ricardo Fabián Rodríguez, secretario de Movilidad de Ibagué, en el último caso un conductor de una motocicleta fue capturado por agredir a piedra a un agente de tránsito en la vía al aeropuerto Perales.

“Este tipo de conductas es un delito y genera una judicialización del ciudadano y la posible imposición de penas privativas de la libertad, en lo corrido del año 11 agentes han sido agredidos”, dijo el secretario de Movilidad de Ibagué.

Por otra parte, resaltó que lamentablemente algunos de los funcionarios han tenido incapacidades hasta de 90 días “No han podido reincorporarse al servicio, por ejemplo, un agente que fue atropellado por un vehículo en un operativo contra piques ilegales”.

Otro de los casos fuertes es el de una agente de tránsito que resultó atropellada por un motociclista en el puente Progal ubicado entre las comunas 6 y 7, lo que deja graves lesiones a los funcionarios de esta dependencia.

“Sí el ciudadano es capturado en flagrancia por el delito de ataque a servidor público y es puesto a disposición de las autoridades competentes y puede resultar privado de la libertad o defenderse en libertad mientras se adelanta el proceso judicial”, dijo el secretario de Movilidad.

Finalmente, hizo un llamado a los conductores a evitar conductas de manera violenta contra los agentes de tránsito “Como ciudadanos debemos conservar un buen comportamiento y cumplir con los llamados de la autoridad”.

Dato: según las cifras de las autoridades de tránsito en el 99% de los procedimientos no existe mal comportamiento por parte de los conductores.