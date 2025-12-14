Mis preguntas con Roberto PomboMis preguntas con Roberto Pombo

Programas

Mis Preguntas con Roberto Pombo: ¿Hay una crisis de agotamiento laboral en el mundo?

Horarios extenuantes, grandes cantidades de trabajo y poco reconocimiento son algunos de los factores.

¿Hay una crisis de agotamiento laboral en el mundo?

¿Hay una crisis de agotamiento laboral en el mundo?

00:00

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Más del 40% de los trabajadores en el mundo ha reportado tener fatiga laboral. Horarios extenuantes, grandes cantidades de trabajo y poco reconocimiento son algunos de los factores. ¿Puede el burnout llegar a convertirse en un problema de salud pública?

Para este capítulo hablamos con Paula Rincón, co-fundadora de ConCiencia de Comunicación; con Ana María Diazgranados, mentora de empleabilidad y marca personal; con Cristina Rodríguez, directora de Recursos Humanos de Diageo Colombia; con María Angélica Cortés Montejo, líder en políticas de bienestar, desarrollo sostenible y gestión social; y con Catalina Torres, psicóloga experta en autocuidado, bienestar y manejo del estrés.

Escuche el capítulo completo en Caracol Radio:

¿Hay una crisis de agotamiento laboral en el mundo?

¿Hay una crisis de agotamiento laboral en el mundo?

00:00

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad