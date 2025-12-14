María Mulata presenta ‘Navidad Nuestra’

La cantautora folclórica colombiana María Mulata compartió en A Vivir Que Son Dos Días el proyecto en el que ha trabajado durante más de siete años, con el propósito de que, en la época decembrina, su voz esté en el corazón de los colombianos.

Se trata de ‘Navidad Nuestra’, un proyecto lleno de música, amor y tradición. La novena de aguinaldos, los rituales propios de esta época y las canciones para armonizar las reuniones familiares hacen parte de esta propuesta musical decembrina.

Con esto, María Mulata propone una forma de vivir la Navidad desde las raíces, recuperando los sonidos del folclor colombiano y conectándolos con la memoria, la espiritualidad y la tradición que caracterizan las celebraciones decembrinas en el país.