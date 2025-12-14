La Navidad se conecta con la ciencia en La Novena Astronómica

A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

Durante la época navideña, La Novena Astronómica se presenta como una experiencia cultural que propone una forma de acercarse a la ciencia, integrándola con la tradición, la música y la narración.

En conversación con A Vivir Que Son Dos Días, Ximena Serrano, presidenta de la Asociación Colombiana de Periodismo y Comunicación de la Ciencia, explicó las experiencias que se pueden tener y la manera en que se desarrolla este evento. De esta manera, los asistentes realizan un recorrido narrativo por algunas de las tradiciones más representativas, acompañado por una coral en vivo.

La experiencia está guiada por investigadores que abordan temas científicos y astronómicos de manera clara y entretenida, creando un espacio informativo y cultural pensado para todo tipo de públicos. La Novena Astronómica conecta la ciencia con la Navidad, ofreciendo un encuentro donde el conocimiento se vive desde lo colectivo y lo sensible.

