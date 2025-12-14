Gobierno reitera respaldo al comité que busca impulsar una Asamblea Nacional Constituyente

Qué es una Asamblea Nacional Constituyente: así se puede convocar en Colombia

A pocos meses de que finalice el actual gobierno, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reiteró en diálogo con Caracol Radio el respaldo del presidente Gustavo Petro a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

El ministro Sanguino explicó que dicha Asamblea busca destrabar las reformas sociales que permanecen bloqueadas en el Congreso y actualizar la Constitución, frente a los cambios políticos, sociales y tecnológicos de los últimos 30 años.

Durante la entrevista con el noticiero del mediodía de Fin de Semana, Sanguino señaló que la propuesta presidencial apunta a complementar el trabajo del Congreso, sin reemplazarlo, mediante un organismo de carácter temporal que funcionaría durante tres meses con una agenda concreta y urgente.

“El mundo ha cambiado desde 1991. Hoy existen nuevos derechos derivados del cambio tecnológico y desafíos como el cambio climático que no están suficientemente recogidos en la Constitución. La justicia climática y ambiental es uno de esos vacíos”, afirmó el ministro.

El ministro confirmó que ya se avanza la conformación de un comité nacional proconstituyente, integrado por líderes sociales y representantes de la sociedad civil.

Este comité tendría como tarea principal impulsar una iniciativa popular legislativa para convocar la Constituyente, la cual sería radicada ante el Congreso el próximo 20 de julio.

De acuerdo con Sanguino, el proceso requerirá la recolección de 10 millones de firmas, labor que se desarrollaría durante un plazo de seis meses, con el acompañamiento del Gobierno.

Se espera que en los próximos días, el comité promotor se inscriba oficialmente ante la Registraduría Nacional.

Las declaraciones del ministro se dieron en el marco de la expectativa nacional por las decisiones que se conocerán en las próximas horas sobre el aumento del salario mínimo, que tiene a la expectativa millones de trabajadores colombianos.