Exjefes del Bloque Magdalena Medio de las Farc reconocen su responsabilidad por secuestros

JUSTICIA

Cuatro comparecientes del extinto Bloque Magdalena Medio de las Farc-EP reconocieron públicamente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad por secuestros y otros crímenes cometidos en la región del Magdalena Medio y en varios departamentos del país.

Durante una Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad realizada en Bucaramanga, los excombatientes Erasmo Traslaviña, Pedro Trujillo, Jairo Cala y Fabio Gil admitieron que no hicieron lo suficiente para evitar los abusos cometidos contra las personas secuestradas y aceptaron que durante los cautiverios se presentaron torturas, tratos crueles e incluso violencia sexual.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP calificó estos hechos como crímenes de guerra y de lesa humanidad, no susceptibles de amnistía.

¿Dónde se ejecutaron los secuestros?

Los secuestros ocurrieron en Santander, Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Boyacá y Cesar, como parte de la política de control territorial y financiación de la extinta guerrilla.

En la audiencia participaron víctimas que relataron los daños físicos, psicológicos y familiares sufridos durante el cautiverio y exigieron verdad, reconocimiento y garantías de no repetición.

La magistrada Julieta Lemaitre Ripoll señaló que este tipo de diligencias permiten el encuentro entre víctimas y responsables como un paso clave en la construcción de paz.

Ahora, la Sala de Reconocimiento evaluará los aportes de verdad de los comparecientes para decidir si el caso es enviado al Tribunal de Paz, que definirá las sanciones propias que deberán cumplir en favor de las víctimas.