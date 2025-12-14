En Cartagena tras operativo policial cayó ‘El Calvo’ con revólver y pistola ilegal

En desarrollo del plan navidad “Una Navidad con Propósito” y en planes contra el porte ilegal de armas, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a un sujeto, quien tenía en su poder dos (2) armas de fuego, un revolver y un arma traumática tipo pistola.

En las actividades de patrullaje y control que vienen realizando las patrullas de vigilancia en las zonas de atención, permitió capturar a un sujeto conocido como ‘El Calvo’, de 36 años, por el delito de Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El capturado se encontraba en vía pública, a bordo de una motocicleta y al observar la patrulla de vigilancia dispara contra la integridad de los uniformados y emprende la huida, siendo interceptado y capturado metros más adelante sobre la vía de Turbana a la variante Mamonal, al practicarle un registro, se le encuentra en su poder un arma de fuego tipo revolver, calibre 38 mm, con seis (06) cartuchos para el mismo, con uno (01) de ellos percutido, de igual forma se le halló un arma traumática tipo pistola.

El arma de fuego tipo revólver, será objeto de cotejo balístico, ya que se presume, habría sido utilizada en viarios hechos delictivos.

Los elementos incautados y el capturado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, en lo que va del año, ha capturado 782 personas por portar armas de fuego de manera ilegal, incautando 668 de estas armas.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso la invitación es a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.