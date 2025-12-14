¿El ICBF hará restablecimiento de derechos a menores quemados con pólvora en el Tolima?

Tolima

Las autoridades del Tolima encabezadas por la Secretaría de Salud departamental y las directivas del Hospital Federico Lleras Acosta revelaron el número de personas lesionadas por pólvora en el departamento en lo corrido del mes de diciembre. Se ha registrado un total de nueve casos; de los cuales uno proviene del municipio de Herveo, uno de Fresno y siete del municipio de Ibagué.

Precisamente durante una visita al Hospital Federico Lleras, las autoridades manifestaron su profunda preocupación, especialmente por los dos menores de edad afectados, de 13 y 12 años, quienes habrían resultado lesionados por manipulación directa de pólvora.

“Estas son situaciones que nos duelen. Cuando la pólvora llega a las manos de nuestros niños, las consecuencias pueden ser irreparables”, resaltó la secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo.

Asimismo, se recordó que la vigilancia de estos casos se realiza de manera articulada con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el fin de garantizar la protección de los menores y la responsabilidad de sus cuidadores.

“Estamos preparados para atender emergencias, pero insistimos en un mensaje claro a toda la comunidad: cero pólvora. Que en esta Navidad no tengamos que lamentar un solo caso más. La vida y la integridad de nuestros niños no pueden correr riesgos”, indicó el subgerente científico del Federico Lleras Acosta, Diego Padilla.

Dato: en el 2025 se busca reducir la cifra de quemados con pólvora del año 2024 que en el Tolima ascendió a los 54 lesionados.