Demandan resolución que establece las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos del Tolima

Tolima

Caracol Radio conoció que la Gobernación del Tolima demandó ante el Consejo de Estado al Ministerio de Agricultura para que se declare la nulidad de la resolución que creó las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos.

Según Fernando Borja, secretario de Agricultura del Tolima, la decisión se adopta debido a que se requiere que el Gobierno Nacional tenga en cuenta lo que se está pensando en el territorio sobre las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos del corredor agropecuario Cordillera norte occidental del departamento de Tolima.

“Es una demanda simple de nulidad en la que queremos que el Estado, la UPRA y el Ministerio nos escuchen en el territorio para poder determinar si son convenientes o no las áreas de producción de alimentos, no estamos en contra de la seguridad alimentaria”, dijo Borja.

Al igual el funcionario destacó que lo que se quiere es que se tenga en cuenta todos los aspectos técnicos, jurídicos, legales y se escuche a las comunidades para poder definir lo que se implementará en los municipios de Falan, Villahermosa, Líbano, Murillo, Palocabildo, Casablanca, Herveo y Fresno.

La única pretensión de la demanda de nulidad simple es que “Que se declare la nulidad del acto administrativo Resolución No.000352 del 9 de diciembre de 2024 Por la cual se identifican las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos del corredor agropecuario Cordillera norte occidental del departamento de Tolima conformado por los municipios de Falan, Villahermosa, Líbano, Murillo, Palocabildo, Casablanca, Herveo y Fresno, y se dictan otras disposiciones”.

“Contarles a los campesinos que podemos producir, claro habrá limitaciones, pero se deben tener en cuenta las consideraciones técnicas, por eso queremos que el ministerio nos diga que prohibiciones porque se puede afectar al sector turismo de naturaleza, la ganadería, queremos que sean claros”, resaltó Fernando Borja.

Las autoridades del Tolima piden al Ministerio de Agricultura que se haga una audiencia pública en la que se pueda concertar qué se prohibirá en las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos.