Concejo de Ibagué busca aprobar seis proyectos en diez días de extras

Ibagué

Caracol Radio conoció los proyectos que contempla el decreto 0744 por medio de cual la Alcaldía convocó a sesiones extraordinarias durante 10 días al Concejo de Ibagué, iniciativas que deberán ser estudiadas y tramitadas en el cierre de la vigencia 2025.

El paquete de proyectos incluye varias iniciativas relacionadas con el acuerdo por el Deporte, orientado a fortalecer la infraestructura, la administración y la sostenibilidad de los escenarios deportivos de la ciudad. Entre ellas se encuentra la definición tarifaria del nuevo Complejo Acuático del Parque Deportivo, así como ajustes que permitirán consolidar la operación integral del sistema deportivo municipal.

Proyectos que están en el paquete presentado:

- Proyecto mediante el cual se autoriza a la Alcaldesa de Ibagué para postular y afiliar al Municipio de Ibagué a la Red de Mercociudades y se dictan otras disposiciones.

- Proyecto mediante el cual se modifica el artículo 2 del Acuerdo Municipal 019 de 2016 sobre las tarifas de cobro por el arrendamiento de las áreas externas e internas del Estadio Manuel Murillo Toro y se dictan otras disposiciones.

- Proyecto mediante el cual se modifica el Acuerdo 029 del 4 de octubre de 2010, por medio del cual se crea y reglamenta el establecimiento público de orden municipal denominado Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI), y se dictan otras disposiciones.

- Proyecto mediante el cual se modifica el Acuerdo 017 de 2020, “por medio del cual se crea la tasa pro deporte y recreación en el municipio de Ibagué”, y se dictan otras disposiciones.

- Proyecto mediante el cual se fijan las tarifas para el ingreso al nuevo Complejo Acuático ubicado en el Parque Deportivo de Ibagué.

- Proyecto mediante el cual se autoriza a la Alcaldesa Municipal para celebrar contrato de compraventa de bien inmueble, con fines de conservación ambiental, adquirido por el Ministerio de Ambiente, ubicado en la vereda Pastales, sector Villa Restrepo del municipio de Ibagué.

Dato: con este último periodo de sesiones extraordinarias, el Concejo Municipal cierra un año de intensa actividad, en la que se adelantaron más de 50 debates de control político y se tramitaron más de 40 proyectos de acuerdo, consolidando una agenda dinámica orientada a fortalecer la gestión pública.