Concejo de Cartagena fijó fecha para elección de contralor distrital

Iniciada la sesión plenaria del Concejo de Cartagena, el secretario anunció que el martes 16 de diciembre se llevará a cabo la audiencia pública del Proyecto de Acuerdo 095, referente a la autorización para la enajenación del complejo de raquetas.

Seguido, se dio lectura a una proposición presentada por el concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) y su bancada.

En esta se plantea la modificación del cronograma de elección de Contralor(a) Distrital, en virtud de que el pasado 30 de noviembre de 2025 se expidió la Resolución 291, mediante la cual se aceptó la renuncia de una de las integrantes de la terna y se conformó una nueva lista. Habiéndose cumplido los 5 días de publicación reglamentarios, se propuso el siguiente cronograma:

30 de noviembre: Publicación de la terna.

Publicación de la terna. Del 30 de noviembre al 18 de diciembre: Presentación de observaciones ciudadanas.

Presentación de observaciones ciudadanas. 15 de diciembre y 19 de diciembre: Realización del examen de integridad.

Realización del examen de integridad. 19 de diciembre: Entrevista a los ternados.

Entrevista a los ternados. 19 de diciembre: Elección de Contralor(a) Distrital.

Durante la votación de la proposición, el concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) no participó y se retiró del recinto, reiterando que se encuentra impedido para actuar en temas relacionados con la Contraloría. La proposición fue aprobada por la plenaria.