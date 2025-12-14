Cartagena

Christmas Run 2025: una carrera de adultos y niños que celebró navidad en Cartagena

Esta competencia se cumplió en las calles del centro histórico

Alcaldía de Cartagena

Con una masiva participación y un ambiente cargado de espíritu navideño, se llevó a cabo la Christmas Run 2025, una carrera familiar que reunió a 700 adultos y 200 niños bajo el lema “Donde el deporte enciende la Navidad”. El evento celebró además seis años de realización ininterrumpida, consolidándose como una de las actividades deportivas y recreativas más queridas por la comunidad cartagenera.

A lo largo de los años, esta iniciativa ha logrado fortalecer los lazos familiares y comunitarios, convirtiéndose en un espacio donde confluyen tanto nuevos participantes como corredores veteranos que han acompañado la carrera desde sus inicios. Su carácter inclusivo y festivo ha permitido que cada edición sea recibida con entusiasmo, reafirmando el cariño que la ciudadanía le ha otorgado a esta jornada deportiva.

Los organizadores expresaron su agradecimiento permanente al alcalde Dumek Turbay, al director del IDER, Campo Elías, y a los directivos e instituciones que hacen posible la realización del evento año tras año, destacando el respaldo institucional como un pilar fundamental para su continuidad y crecimiento.

La Christmas Run 2025 se enmarca en el propósito institucional de seguir generando espacios formativos y de recreación para la niñez. En este sentido, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del IDER, continúa aprovechando estos escenarios para fortalecer el bienestar infantil y consolidar acciones orientadas a la prevención y la promoción de hábitos y estilos de vida saludables, reafirmando su compromiso con el desarrollo integral de la comunidad.

