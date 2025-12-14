A partir de este lunes 15 de diciembre se levanta el pico y placa en Tunja

Tunja

A través del decreto 0579 del 11 de diciembre de 2025, la Alcaldía de Tunja anunció la suspensión de la medida de pico y placa en la ciudad para vehículos particulares.

El objetivo de esta suspensión es la de facilitar la movilidad para propios y visitantes durante este fin de año y comienzo de 2026.

“El decreto ya se publicó en la página oficial de la Alcaldía de Tunja y este regirá a partir de este lunes 15 de diciembre inicia una temporada donde eliminamos el pico y placa con el fin de motivar el tema comercial y el turismo para que las personas se puedan movilizar por la ciudad sin restricciones y a partir del 13 de enero de 2026 vamos a analizar las nuevas restricciones que tendremos para el próximo año”, aseguró Juan Carlos García, secretario de Movilidad y Vida de Tunja.

De acuerdo con el decreto, este levantamiento de la medida del pico y placa comenzará a partir de las 6:00 de la mañana de este 15 de diciembre.

“El presente Decreto rige única y exclusivamente entre las seis (06:00 am) horas del día lunes quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) y las veinte (20:00 pm) horas del día lunes doce (12) de enero de dos mil veintiséis (2026), y suspende temporalmente durante el mismo periodo, el Decreto Municipal No. 0399 de 19 de septiembre de 2024, los cuales, implementan la medida de restricción vehicular denominada “pico y placa” para vehículos de servicio particular en el perímetro urbano de la ciudad de Tunja”, señala el documento.

Suspensión de pico y placa en Tunja, Boyacá. Ampliar

Decreto 0579 del 11 de diciembre de 2025, en el que se levanta el pico y placa en Tunja. Ampliar

No está permitido el cobro de prima de Navidad

En municipios como Chiquinquirá se ha dispuesto de la prima navideña para el gremio de los taxistas durante esta temporada decembrina, pero en la capital boyacense no se adoptará dicha medida.

“En este momento no estamos autorizando prima de Navidad, no hemos hablado con el gremio y desde la Alcaldía de Tunja no estamos autorizando ningún cobro adicional para esta temporada”, dijo Juan Carlos García, secretario de Movilidad y Vida.

El funcionario recalcó que en este momento están en evaluación de las tarifas que se manejan en el transporte público.

“Estamos en una evaluación de tarifas y de pico y placa para el próximo año. Eso no significa a veces que vayan a ver alzas o no, simplemente estamos en las evaluaciones económicas, en las mesas de trabajo y creo que es importante hacerlas con tiempo para poder dar un resultado realmente efectivo”, indicó.

Campaña Plan Navidad en la capital boyacense

Con el lanzamiento del Plan Navidad adelantada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la ciudad de Sogamoso, se establecieron para la capital boyacense ciertos parámetros de seguimiento por los casos de accidentalidad que se han presentado.

“Tunja en este momento está siendo objeto de un seguimiento muy especial por parte de la Agencia de Seguridad Vial debido al incremento de accidentalidad, de exceso de velocidad y muertos. Estamos aunando esfuerzos muy importantes con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Superintendencia de Puertos y el Ministerio de Transporte ya que nos preocupa la seguridad vial de los tunjanos y los visitantes que están en la ciudad durante estas vacaciones. Sumándonos a estas campañas estamos adelantando controles, pruebas de alcoholemia y creo que estas campañas son oportunas y pertinentes para que las personas puedan vivir una navidad en paz”, recalcó García.