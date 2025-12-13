Víctimas de El Níspero, La Pista y Zipacoa en Bolívar, recibieron dotación

El Níspero, La Pista y Zipacoa fueron protagonistas de nuevas acciones adelantadas por la Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría de Paz, Víctimas y Reconciliación.

Entregas de dotación, fortalecimiento organizativo y espacios de conmemoración fueron bien recibidos por estas comunidades que continúan consolidando procesos que contribuyen a la recuperación de su tejido social, cultural y productivo.

En El Níspero (María La Baja), se cumplió la medida orientada a promover el encuentro intergeneracional y el rescate de prácticas culturales ancestrales, mediante la entrega de dotación recreativa, ayudas humanitarias e insumos agrícolas en beneficio del Sujeto de Reparación Colectiva, fortaleciendo la identidad afrocolombiana del territorio.

En la vereda La Pista, también en María La Baja, se avanzó en el fortalecimiento organizativo con dotación para hogares infantiles, mercados y fertilizantes destinados a la reactivación de actividades comunitarias y productivas.

A estas intervenciones se suma la conmemoración realizada en Zipacoa, que este año coincidió con las tradicionales festividades en honor a su patrona, la Virgen Inmaculada Concepción.

Las actividades iniciaron el 7 de diciembre con las cabalgatas y un concierto que reunió a artistas locales y regionales. El 8 de diciembre, desde las 5:30 a. m., los niños y sus familias protagonizaron la emotiva arbolada, una procesión con la imagen pequeña de la Virgen que recorre el pueblo entre música y devoción.

Este año, la conmemoración fue liderada por el Comité de Impulso como parte de las medidas de reparación colectiva, integrando prácticas religiosas, expresiones artísticas y celebraciones comunitarias que revitalizan la cohesión social y fortalecen la memoria histórica de Zipacoa.

Estas acciones reflejan el compromiso de la Gobernación de Bolívar, bajo el liderazgo del gobernador Yamil Arana Padauí, con el cumplimiento de las medidas pactadas en los procesos de reparación colectiva y con la dignificación de las víctimas en el territorio.

“Cada acción demuestra que la reparación avanza de la mano de las comunidades”, destacó Iván Sanes Pérez, secretario de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bolívar.

El funcionario añadió: “Cada una de estas acciones demuestra que la reparación avanza cuando se construye de la mano de las comunidades. Este año ha sido decisivo porque estamos fortaleciendo capacidades, recuperando prácticas culturales y renovando la confianza en que las víctimas pueden reconstruir su proyecto colectivo”.