Sala de Casación Penal de la Corte pide rechazar tutela de alias ‘Pipe Tuluá’

La Sala de Casación Penal pidió a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, rechazar la tutela con la que el jefe criminal alias ‘Pipe Tuluá’, intenta frenar su extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

Pocas horas después de que el presidente de la República, Gustavo Petro firmó la resolución que dio el último visto bueno a la extradición de ‘Pipe Tuluá’, su defensa interpuso una tutela para evitar comparecer ante los estrados judiciales estadounidenses.

La defensa del criminal ‘Tuluá’ alegó que, supuestamente, le fueron vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, libertad personal y acceso a la administración de justicia, por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte.

“Tras considerar que, con la emisión del aludido concepto de extradición, se incurrió en defectos de orden fáctico y sustantivo. Por lo tanto, solicita dejarlo sin efecto (…) se ordene a la autoridad judicial demandada emitir «un nuevo concepto» y “se mantenga la suspensión decualquier trámite de entrega hasta la decisión definitiva de la presente acción”.

Para el magistrado Gerson Chaverra, no existe ninguna vulneración y el extraditable solo busca “revivir una discusión clara y oportunamente definida”.

“Ese inconformismo con lo legalmente decidido por la Sala, en manera alguna, habilita al actor para acudir en tutela -cuya naturaleza es excepcional-, aludiendo la errada existencia de defectos de orden sustantivo y fáctico. El primero, tiene lugar cuando la decisión se adopta con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales y, el segundo, cuando lo decidido carece de apoyo probatorio que permita aplicar la norma en que se sustenta la decisión.”

En conclusión, el magistrado Chaverra solicitó a la Sala de Casación Civil declarar improcedente la tutela interpuesta por ‘Pipe Tuluá’.