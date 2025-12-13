Recuperación de Av. del Consulado en Cartagena completó 1.000 metros de pavimento nuevo

El gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz sigue cumpliendo en los barrios y en las principales vías de la ciudad. A través de la Secretaría de Infraestructura se avanza a excelente ritmo en el frente de obra de la Avenida del Consulado, una de las arterias viales más importantes para la movilidad del Distrito.

Las intervenciones, que hacen parte del programa Vías para la Felicidad, se concentran en los puntos más críticos a lo largo de la avenida, desde su inicio en el sector de la iglesia María Auxiliadora hasta el semáforo de la Clínica Blas de Lezo, donde por años el deterioro del pavimento, los hundimientos y los baches afectaron de manera constante a conductores, transporte público y peatones.

En este tramo se identificó la necesidad de intervenir 2.395,75 metros cuadrados de malla vial, mediante rehabilitación estructural en concreto rígido, solución duradera acorde con el alto volumen de tráfico que soporta esta avenida.

A la fecha, la obra registra un avance del 45,1 %, con 1.080,48 metros cuadrados ya rehabilitados, reflejando un progreso sostenido que permite mantener la vía operativa mientras se ejecutan los trabajos. Se han intervenido puntos críticos a la altura de los barrios Amberes, Barrio España y Piedra de Bolívar. En Amberes, a la altura del Dollarcity, se realizó la intervención más cuantiosa hasta el momento con 700 m2. Actualmente se trabaja en la Y que del lado bajo conduce a Comfenalco y del lado alto sale al HUC. Los próximos puntos serán frente a la Universidad de Cartagena sede Piedra de Bolívar, la intersección semafórica del Hospital Universitario y la zona crítica a la altura de Escallón Villa, y así ir abordando demás puntos críticos hasta llegar en los últimos días hasta el sector de La Castellana.

Las actividades incluyen demolición de losas deterioradas, excavaciones, conformación de la estructura de pavimento, rellenos y fundición de nuevas losas en concreto rígido, garantizando mayor resistencia y vida útil de la vía. De acuerdo con la severidad de los daños encontrados, el proyecto contempla también correctivos puntuales en andenes y bordillos, mejorando las condiciones de accesibilidad y seguridad para peatones.

Este frente de obra se desarrolla en la Localidad 1, impactando positivamente a miles de ciudadanos que a diario se movilizan hacia centros de salud, instituciones educativas, zonas comerciales y barrios residenciales, y hace parte de una estrategia integral para recuperar zonas que históricamente concentraron el mayor desgaste de la malla vial.

La intervención en la Avenida del Consulado se articula con otros frentes activos del programa Vías para la Felicidad, que hoy se ejecutan de manera simultánea en corredores estratégicos como la avenida Pedro Romero y sus tributarias, el acceso a Tierra Baja, el sector Puerta de Hierro, la carrera 16 en Daniel Lemaitre, dos calles en La Candelaria, otra en Nelson Mandela, Punta Canoa, la Diagonal 30 en Ceballos, Manga y la avenida del Lago en Pie de la Popa.

Con estas obras, el gobierno del alcalde Dumek Turbay reafirma que Vías para la Felicidad no es un anuncio, sino un programa en ejecución que responde a necesidades reales, dignifica la movilidad y mejora la calidad de vida de la gente. La recuperación de la avenida del Consulado es una muestra clara de que Cartagena está avanzando con planificación, técnica y compromiso, interviniendo donde más se necesita y devolviéndole a la ciudad vías seguras, funcionales y duraderas.