¿Qué pasó en el puente Benito Hernández de Cúcuta? Intercambio de disparos alertó a la comunidad

Puente San Rafael sobre el río Pamplonita. / Foto: Archivo. ( Foto panoramio.com )

Cúcuta

Sobre la 3:30 de la tarde, de este viernes 12 de diciembre, la comunidad del barrio San Rafael en Cúcuta vivió momento de incertidumbre, luego de un intercambio de disparos que se presentó entre la fuerza pública y un hombre.

El hecho, que tuvo como epicentro el puente Benito Hernández, dejó al civil con graves heridas, siendo trasladado hasta un centro médico de la ciudad.

Esta persona fue identificada como Yordin Alexander Pineda Rodríguez, quien al parecer, habría cometido un hecho delictivo minutos antes en un establecimiento comercial de la zona, siendo interceptados por militares que han presencia constante en este sector, por la cercanía con el cantón San Jorge.

Todo parece indicar que, cuando los uniformados identificaron al individuo, este les habría disparado, generando la respuesta inmediata de los militares. Pineda Rodríguez fue neutralizado por las autoridades.

Hasta el momento no se ha presentado un informe oficial de las autoridades frente a este hecho presentado en el barrio San Rafael.