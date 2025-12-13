¿Qué está pasando con la entrega de medicamentos en las EPS en Ibagué?

Ibagué

Los operativos contra el servicio de las farmacias de las EPS en Ibagué sigue constante, las cifras indican que en lo corrido del año 2025 son más de 80 las visitas e intervenciones a los 19 gestores farmacéuticos.

Precisamente Alcaldía de Ibagué a través de la Secretaría de Salud llevó a cabo un nuevo operativo sorpresa en una farmacia de la ciudad, luego de recibir varias denuncias por parte de los usuarios.

“Lo hicimos con el fin de verificar la calidad del servicio que se está brindando a la ciudadanía, atendiendo la directriz de velar por cada paciente y garantizar que reciba una atención digna”, dijo Maricel Aguiar, secretaria de Salud (e).

¿Qué se encontró?

Durante la visita se revisó que los medicamentos fueran entregados de acuerdo con las fórmulas médicas, con atención adecuada, y que los tiempos de espera se ajustaran a los parámetros establecidos.

Sin embargo, se evidenció que los tiempos de espera eran superiores a los permitidos, afectando directamente la experiencia y bienestar de los usuarios.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud (e) hizo un llamado a los establecimientos farmacéuticos para fortalecer sus procesos y mejorar la prestación del servicio.